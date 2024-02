Cadoul inedit pe care Oana Lis l-a făcut lui Viorel Lis de ziua lui de naștere. Mulți se vor amuza

„În fiecare an sunt din ce în ce mai puțini oameni alături de noi. L-am dus pe Viorel la păcănele, este plăcerea lui, acum suntem acasă, mâncăm. Am petrecut între noi și câteva persoane apropiate. Din fericire, nu a mai fost niciun episod major și cel mai important este că se află acasă, alături de mine. Fără mine nu era în viață.

Care este starea lui de sănătate

În ultimii ani, Viorel Lis a fost de mai multe ori internat în spital. A suferit un infarct, suferă de diabet și are un stent la inimă. În plus, fostul primar nu se mai poate deplasa singur prin casă.

„La ora actuală nu știu dacă mai vreau neapărat să trăiesc. Am ajuns la o vârstă când nu mai pot să merg, am niște capace pe inima, cad mereu prin casă, merg în patru labe.

E greu, n-am ieșit un an de zile din casă decât până la spital. Când am făcut infarct, am crezut că mă duc, gata! Când am ieșit pe targă din casă, eram sigur că e gata, nu o s-o mai văd pe Oana. Atunci mi-au dat lacrimile. Nu știu dacă mai apuc 90 de ani! E mult… Dacă îi apuc, dau petrecere de aia mare, cum făceam eu pe vremuri”, spunea Viorel Lis, în emisiunea Fiță cu Adiță.