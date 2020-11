Cadoul incredibil de scump primit de Emily Burghelea. Cum a surprins-o noul iubit, e de necrezut

După cererea neaşteptată în căsătorie, Emily Burghelea are un nou motiv de fericire. Fosta asistentă TV de la “Acces Direct” a primit un cadou incredibil de scump de la iubitul ei. Iată cu ce se laudă acum blondina!

Emily Burghelea este o norocoasă. După ce a fost cerută în căsătorie la TV, în faţa a sute de mii de oameni, fosta asistentă a Mirelei Vaida a primit cadou de la Andrei, iubitul ei, un obiect la care multe domnişoare visează. Se pare că bărbatul a scos din buzunar o sumă uriaşă de bani pentru a-şi face fericită logodnica.

60.000 de euro l-ar fi costat pe iubitul lui Emily maşina pe care i-a cumpărat-o de curând – un Mercedes GLE Coupe. Acum, fosta vedetă a Antenei 1 întoarce toate privirile când apare pe străzile din Bucureşti. Tânăra şi-a luat permisul de conducere de puţin timp, însă se descurcă de minune pe şosea, aceasta respectând cu sfinţenie toate regulile de circulaţie.

Aşadar, Emily Burghelea se poate considera o norocoasă, chiar dacă în urmă cu doar câteva luni a fost dată afară din emisiunea “Acces Direct”, după ce a oferit informaţii din spatele culiselor despre Veronica (Vulpiţa) Stegaru.

Apariţia sa la emisiunea “Teo Show”, de pe Kanal D, a fost urmată de multe întrebări puse de telespectatori, dar şi de internauţi. Cu faţa acoperită de o mască de protecţie şi ochelari mari de soare, Andrei şi-a cerut iubita în căsătorie în faţa camerelor de filmat.

“De aproape doi ani trăiesc alături de Emily o frumoasă poveste de dragoste pe care nu am crezut vreodată că o să ajung să o arăt la TV și nici să-mi exprim în public sentimentele față de ea. În același timp, am conștientizat faptul că iubirea noastră trebuie să fie încununată într-un mod care să fie pe placul ei.

Așa că am ales să contactez producătorii emisiunii cu care ea colaborează parțial. Mi-a fost cel mai la îndemână. I-am luat telefonul fără să știe și am căutat-o pe Andreea de la Kanal D, care a fost foarte bucuroasă atunci când a auzit ideea mea, iar de acolo tot ce am făcut a fost public.

Legat de faptul că eu îmi ascund fața, este strict legat de o fobie a mea de cameră și de a mă vedea în poze sau filmări care țin de viața mea privată. Dar Emily mi-a creat în direct pagina de instagram iubitul_lui_emily, oamenii s-au abonat la acea pagină și am decis să nu-i las singuri și să o arăt pe ea în ipostazele pe care nu le arată în story-uri, iar eu să apar în continuare mascat.

Este o decizie pe care mi-o asum legat de viața mea privată, care după părerea mea, e normal să fie diferită față de viața mea publică”, a spus Andrei, confom celor de la Cancan.ro.