Cadoul genial pe care soțul Deliei i l-a făcut lui Codin Maticiuc. Acum este de 10 ori mai scump

Codin Maticiuc a avut o parte de o surpriză din partea soțului Deliei Matache, Răzvan Munteanu, în urmă cu doar câțiva ani. Partenerul îndrăgitei cântărețe i-a oferit un cadou care a ajuns să valoreze o sumă imensă în zilele noastre. Mulți fani au fost surprinși în momentul în care au aflat totul.

Delia Matache și Răzvan Munteanu sunt extrem de cunoscuți în showbiz-ul românesc, însă aceștia preferă să păstreze discreția și să nu ofere foarte multe detalii atunci când vine vorba despre relația lor de cuplu. Cei doi s-au hotărât să participe în podcast-ul realizat de Codin Maticiuc.

Răzvan Munteanu are grijă ca toate afacerile să meargă bine, în timp ce Delia Matache își bucură fanii cu tot felul de apariții și piese inedite. Cu toate acestea, cântăreața a punctat că soțul ei nu îi mai acordă așa de multă atenție în ultima perioadă, fiind fascinat de lumea criptomonedelor.

În urmă cu patru ani, Răzvan Munteanu a făcut un gest inedit pentru Codin Maticiuc. Acesta i-a dăruit un bitcoin, pe atunci în valoare de 5 mii de dolari. Pe măsură ce a trecut timpul, suma a ajuns la 51 de mii de dolari. Totuși, omul de afaceri a mărturisit că deține și la acest moment respectivul dar.

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, aceasta bucurându-se de succes încă de la primele apariții. Ea este ajutată de soțul ei, Răzvan Munteanu, care îi este manager. Cu toate acestea, nu mulți știu că acesta s-a ocupat în trecut cu vânzarea de produse cosmetice.

„În orice am vândut, că am vândut produse cosmetice în primă fază, poate vi se pare că nu au legătură între ele, ca business…dar elementul comun este că eu am știut să fac ceva bine doar pentru că am avut produsul respectiv foarte bun.

Eu nu știu să fiu un bun producător, manager, dacă produsul cu care nu lucrez nu este unul foarte bun.”, a mărturisit Răzvan Munteanu.