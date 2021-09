Delia, primul interviu după ce a anunțat că e însărcinată. Ce a spus despre căsnicia cu Răzvan Munteanu EXCLUSIV

Delia și-a suprins colegii de la iUmor, dar și publicul atunci când, în cadrul emisiunii unde este jurată, artista le-a spus colegilor săi că este însărcinată. Cântăreața a acordat un interviu în exclusivitate pentru redacția Impact-Playtech, după anunțul făcut.

Delia Matache, dezvăluiri despre căsnicia ei. Cum o susține soțul în carieră

În același timp, soțul artistei, Răzvan Munteanu, ne-a mărturisit că totul a fost o glumă și că vedeta nu este însărcinată.

Cum te-ai descurcat în pandemie?

Delia Matache: Am făcut toate lucrurile pe care mi le-am dorit și de care nu am avut timp înainte din cauza concertelor, filmărilor: am dormit, am citit, m-am uitat la filme, documentare, am făcut sport în casă, am ieșit la alergat, am făcut și muzică, dar am și petrecut timp online cu fanii mei.

Apoi când a fost posibil, am reluat călătoriile, timp petrecut cu familia, cu prietenii și apoi și filmări și concerte. Deci nu pot spune că m-am plictisit.

Cât de mult ți-au lipsit călătoriile în această perioadă?

Delia Matache: Mi-au lipsit destul de mult, însă nu am stat mult timp departe de călătorii. Din fericire!

Totusi, nu ai renunțat la vacanțele peste hotare..

Delia Matache: Nu, am mers în toate țările în care a fost posibil în acest context al pandemiei.

Când ți-ai reluat concertele și cum a fost reîntâlnirea cu publicul?

Delia Matache: Concertele au reînceput de anul trecut câte puțin și a fost frumos, bine, a fost emoționant. Anul acesta au fost mai multe decât anul trecut.

Chiar de curând, am avut parte de un concert în fața unui public impresionant, la UNTOLD, unde pe lângă propriul meu show, am avut și un moment cu Steve Aoki pe piesa ”Bella Ciao”. A fost super fun!

Cum te refaci după un concert?

Delia Matache: Mă odihnesc, alerg, petrec timp cu familia, merg în drumeții, călătorii.

La ce emisiuni te vom vedea în acest sfârșit de an?

Delia Matache: La iUmor și la X Factor, în noile sezoane care se difuzează sâmbăta de la ora 20, respectiv vineri de la 20:30 la Antena1.

Spune-ne câte ceva despre începuturile carierei tale. Când ți-ai dat seama că ai talent?

Delia Matache: Părinții mei au văzut că îmi place să cânt și că făceam asta întruna, așa că au decis să urmez o școală de muzică, apoi liceu de muzică, iar ulterior, cât încă eram elevă, am început proiectul N&D.

Care sunt instrumentele la care știi să cânți și care-ți este cel mai drag?

Delia Matache: Cel mai drag îmi este să cânt la flaut, dar știu să cânt și la pian.

Cât de mult înseamnă sprijnul soțului în cariera ta?

Delia Matache: Înseamnă foarte mult pentru mine să știu că Răzvan îmi este alături, că mă susține, ne sfătuim în orice, suntem o echipă!

Care sunt secretele unei căsnicii reușite?

Delia Matache: Nu cred în secrete, ci în acele ingrediente care funcționează pentru relația fiecăruia. Cred că în cazul nostru este vorba de sprjin reciproc, încredere, timp petrecut împreună, avem pasiuni comune.

Ce calități ai moștenit de la mama ta? Dar de la tatăl tau?

Delia Matache: De la mama – veselia și pofta de viață. De la tata – toleranța.

Ești mătușă de ceva ani. Cum te descurci în această postură?

Delia Matache: Cred că foarte bine! Îi iubesc pe Jessie și pe Bubu, sunt adorabili și îmi place să petrec timp cu ei!

Care sunt locațiile tale preferate de vacanță? Dă-ne trei exemple de destinații turistice de afară, care te atrag în mod deosebit, și trei dn România.

Delia Matache: În perioada aceasta, îmi place orice destinație implică drumețiile pe munte. Dar altfel, per general, destinații turistice din afară care îmi plac: Thailanda, Japonia, Africa. Din România, Sibiu, Brașov, Cluj.