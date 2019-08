Cabral s-a lansat cu un proiect muzical. Prezentatorul PRO TV recurge la reconversie profesională?

Cabral s-a apucat de…muzică! Iubitul prezentator vrea să le bifeze pe toate, astfel că după actorie și prezența ca moderator al unei emisiuni de cântat și nu numai, a lansat un proiect muzical. Cum se numește și cine îi este alături vedetei în noua experiență?

Cabral a început să ia cu asalt festivalurile din România, încântat extrem de tare de ce se petrece pe marile scene, a lansat la Awake Festival proiectul muzical la care lucrează de mai bine de doi ani. Acesta se numește The HollyGood Gand și este format din trei DJ, printre care unul și MC, ce abordează un stil mix în care starea publicului este primordială.

„Proiectul The HollyGood Gang include trei Dj, dintre care unul (eu) e şi MC. Lucrăm de doi ani la proiectul ăsta, am trecut prin multe faze cu el, am ajuns astăzi la forma asta, o formulă care la Festivalul Awake a rupt. Punem un amestec de piese vechi, unele originale şi altele remixate, la care adăugăm beat-uri şi piese noi. Suntem adepţii Open Format, un stil de mix în care cel mai mult contează starea şi distracţia publicului şi nu demonstrarea unor abilităţi nemaivăzute de Dj.”

Caral Ibacka