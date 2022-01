Cabral a răbufnit la adresa lui Pavel Bartoș: „Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine!” Cătălin Măruță a rămas uluit de reacția soțului Andreei Ibacka

Cabral a avut o reacție savuroasă în momentul în care Pavel Bartoș a făcut o dezvăluire inedită. Prezentatorul de televiziune s-a decis să facă o glumă la adresa soțului Andreei Ibacka, iar acesta a reacționat imediat. Starul TV nu s-a mai abținut deloc.

Cabral Ibacka a fost invitat în emisiunea moderată de Cătălin Măruță pentru a răspunde la mai multe întrebări. Acesta a primit mesaje de la câteva vedete, printre care și Pavel Bartoș. Nu mulți se așteptau la ce a urmat în momentul în care acesta i-a dezvăluit prezentatorului de televiziune un secret.

Acesta a surprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat că ștergătoarele de la mașina lui Cabral se află și acum în portbagajul său. Soțul Andreei Ibacka a avut o reacție savuroasă, explicând că întâmplarea a avut loc în urmă cu 10 ani. Pe atunci, acesta nu știa unde au dispărut ștergătoarele.

„Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine! (…) Ce nenorocit e ăsta! 10 ani au trecut de când m-a nenorocit.

Am intrat în mașină, am dat drumul la toate ălea, când am dat drumul la ștergătoare, geamurile au scos sunete ciudate. Lipseau lamelele.

Am stat în patru labe să caut sărăciile ălea. Dădeam cu tricoul. Incredibil ce nenorocire de om, mă răzbun eu.”, a spus Cabral în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.