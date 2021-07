Burlacul Andi Constantin, la un pas de moarte cu mașina: ”Am intrat cu ea sub un TIR”

Andi Constantin a trecut prin momente cumplite. Burlacul de la Antena 1 a fost la un pas de moarte. Ce a pățit, de fapt, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii și cum a scăpat nevătămat. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Andi Constantin a trecut printr-o experiență traumatizantă acum câțiva ani, când un incident șocant i-a schimbat complet existența. Burlacul de la Antena 1 a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Fosta Războinic de la Survivor România avea numai 24 de ani când s-a produs teribilul accident. Andi Constantin și-a deschis sufletul în cadrul unei emisiuni televizate, unde a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante episoade din viața lui.

„Imediat cum mi-am cumpărat mașina am intrat cu ea sub un TIR. După un drum lung, de vreo șase ore, eram cam obosit, aveam 80 de kilometri la oră, eram pe pilot automat și mașina din fața mea a frânat brusc.

Eu mă așteptam să o reducă treptat, nu să frâneze brusc și eu atunci am redus viteza de la 80 la 60 de kilometri pe oră și în secunda aia am fost sub TIR. A fost o secundă de neatenție. A venit poliția, ambulanța, am avut un deget rupt și nasul spart. Eu atunci am auzit și văzut totul cu încetinitorul, eram bulversat, abia când m-au scos de acolo mi-am dat seama ce s-a întâmplat.

Nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat mie asta. TIR-ul nu era staționat neregulamentar, a urmat un proces foarte lung de 2-3 ani. Eram singur și bine că a fost așa că mașina a intrat mai mult cu partea dreaptă sub TIR”, a declarat Burlacul Andi Constantin la un post de televiziune.