Andi Constantin a spus adevărul despre Ana Bene după despărțire: ”Nu imi cer scuze”

Burlacul Andi Constantin și-a ales câștigătoarea în cadrul finalei emisiunii de la Antena 1, care a rulat pe TV joi, 1 iulie. Andi a ales-o pe Ana Bene ca fiind norocoasa care i-a cucerit inima. Cu toate acestea, controverse noi au apărut după ce Burlacul a și anunțat despărțirea celor doi.

Povestea de iubire dintre Burlacul Andi Constantin și Ana Bene, aleasa lui din cadrul competiției de la Antena 1, s-a terminat înainte de a porni la drum, spun și internauții, care au rămas fără cuvinte la auzul acestei vești surprinzătoare.

Deși mulți au criticat-o pe frumoasa șatenă, alții au spus că Andi Constantin ar fi fost cel care a pus punct relației dintre cei doi. Cu toate acestea, Burlacul a ținut să precizeze, odată și pentru totdeauna, adevărul despre ce s-a întâmplat între ei. Se pare că protagonistul show-ului matrimonial de la Antena 1 ar fi fost cel care nu s-a simțit pregătit și a decis că așa este cel mai bine pentru ei:

Andi Constantin i-a mulțumit Anei Bene pentru felul în care s-a comportat și pentru felul său de a fi. Burlacul a avut numai cuvinte de laudă la adresa alesei sale din cadrul concursului de la Antena 1.

Deși a acceptat această provocare cu sufletul deschis, fiind determinat să găsească o femeie pe care să o facă soția și mama viitorilor săi copii, iată că destinul a avut alte planuri pentru Andi și Ana Bene, câștigătoarea de la Burlacul 6.

Ea nu are nici o vina, nu cunosc persoana mai buna ca ea. In schimb eu, daca sunt vinovat de ceva, este ca am facut ceea ce am simtit si daca pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastra”, a scris Andi Constantin pe contul său de Instagram.