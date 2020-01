A treia victimă a lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea. Pe cine a văzut în casa monstrului din Caracal

Cazul Caracal pare să fie departe de a-și găsi vreo rezolvare. Autoritățile încă încearcă să determine ce s-a întamplat cu cele două victime ale lui Dincă. Acesta ar fi încercat să mai răpească o fată, ce reprezintă a treia potențială victimă a mecanicului auto.

Nu se cunosc mai multe detalii despre identitatea tinerei sau dacă a fost depusă vreun fel de plângere și în acest sens, din partea acesteia, împotriva suspectului de crimă de la Caracal. Cert este că victima, acum o fată de 17 ani, i-ar fi trimis bunicului Luizei Melencu mesaje. În mesajele respective fata i-a povestit cum a fost răpită de Dincă.

”Am 17 ani și acum un an am fost victima lui! Nu am spus nimănui pentru că îmi este frică. Pentru prima oară o să vă spun povestea mea! Eu mergeam purși simplu pe trotoar când a oprit o mașină lângă mine. M-a întrebat dacă merg cu o ocazie. Era Dincă. Am spus nu, să-și vadă de drum! Dar nu…a venit lngă mine și mi-a pus ceva la nas și am adormit.”, a povestit fata.