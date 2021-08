Buncărul terapeutic salin, invenția genială a unui medic veterinar din Târgu Mureş, e aur pentru sănătate

Nelu Ștefan Roman, un medic veterinar din Târgu Mureș, a reușit, începând din anul 2005, să înregistreze la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o serie de saline terapeutice de suprafață. Ele sunt recunoscute ca Salinele Roman, pentru care a obținut medalii internaționale. Acesta dezvoltă acum, împreună cu fiul său, o altă inovație, și anume, buncărele terapeutice saline.

Cred mai degrabă că seamănă cu buncărul. În salina de suprafaţă pe care am inventat-o, unii pacienţi aveau probleme cu spaţiile închise, cei care sufereau de claustrofobie nu rezistau. Atunci am dezvoltat ideea aceasta, a unui spaţiu deschis, fiindcă foarte multă lume suferă de probleme respiratorii, inclusiv cele generate de poluare. Acest buncăr sau grotă salină este definitivată, urmează să fie brevetată.

Inventatorul a precizat că bulgării de sare provin de la Praid, unde este de părere că se găseşte sarea cu cea mai mare duritate din ţară, ce rezistă foarte bine la umezeală şi la frig.

Prin acest buncăr am renunţat la suprafeţele mari căptuşite cu bulgări de sare şi lipite cu acel lipici special pe care tot eu l-am inventat şi astfel am obţinut o salină cu peste 2 tone de bulgări de sare, puşi într-un cadru metalic, uşor de mutat. Curenţii de aer amplifică salinitatea, spaţiul e semideschis, iar pacientul poate face şi o terapie a culorilor.

„Am umblat în multe saline şi am observat că cea mai concentrată şi mai solidă sare este la Praid. Rezistă peste iarnă, rezistă în natură. Sarea de la Praid este mai rezistentă, are consistenţă, iar la umiditate mare este ca un burete, absoarbe. E un adevărat laborator.

După brevetarea primelor saline de suprafaţă de către Nelu Ştefan Roman, în țara noastră au apărut saline de suprafaţă în aproape toate oraşele mari din ţară, chiar și la Bucureşti. În Târgu Mureș, familia Roman deține un centru de imuno-preso-reflexoterapie, kineto, fizioterapie, masaj corporal şi salinoterapie.

„Când am văzut câţi oameni vin la salina din Praid pentru tratament am făcut un calcul să văd cât cheltuieşte o persoană cu cazare, mâncare pentru două săptămâni şi intrarea zilnică. Mi-a venit ideea să creez o salină de suprafaţă, care să aibă aceleaşi beneficii ca şi cele naturale.

Am luat sare de la Praid pe care am lipit-o cu un adeziv special, a cărui reţetă o ţin secretă, şi am construit în garaj o salină de suprafaţă.

Construcţia a durat mai bine de un an, iar în 2005 am brevetat-o la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Am mutat apoi salina în propriul centru de tratament şi am avut, în primul an şi jumătate de la punerea în funcţiune, peste 2.500 de pacienţi care au avut rezultate foarte bune în vindecarea bolilor respiratorii.

Am perfecţionat invenţia pe parcurs şi am primit diverse premii la târgurile internaţionale. Testele, cercetările şi construcţia primei saline au fost realizate cu bani proveniţi din resurse proprii. Salina de suprafaţă conţinea 20 de tone de sare, iar buncărul terapeutic are 2 tone”, a menţionat Nelu Ştefan Roman.