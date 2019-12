Buncărele lui Nicolae Ceaușescu. Incredibil ce ascundea dictatorul în ele

Familia Ceaușescu a lăsat în urma sa multe secrete, conturi dar și construcții subterane, care mai de care, mai impunătoare, dar la fel de secrete muritorilor de rând. Imediat după Revoluția decembristă, autoritățile de atunci au încercat să descopere celebrele buncăre construite pentru dictator. Printre acestea se numără și buncărul antiatomic, construit în secret în subsolul Palatului Primăverii din Bucureşti, unde familia Ceauşescu s-ar fi refugiat în caz de bombardament sau atac chimic ori nuclear.

Buncărele lui Nicolae Ceaușescu

Buncărul, aflat la 10 metri sub pământ, are o intrarea mascată de o uşă capitonată. Nicolae și Elena Ceaușescu au locuit aici din 1965, până în decembrie 1989. Conform datelor puse la dispoziție de Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), încăperea se află la aproape 10 metri sub pământ, iar intrarea este mascată de o uşă capitonată, după care urmează o a doua uşă, metalică, masivă, închisă ermetic, potrivit realitatea.net.

„Ne aflăm acum la al doilea nivel al subsolului al Palatului Primăverii. Se află undeva la aproximativ 10 metri sub nivelul pământului, într-o laterală a clădirii, din acest motiv încăperea are nişte sisteme de ventilaţie speciale în partea de sus a pereţilor, foarte bine filtrată. Asta cumva se leagă de ideea de paranoia a lui Nicolae Ceauşescu, de otrăvirea prin sistemele de aerisire ale clădirilor pe care le folosea el în timpul regimului comunism. În primul rând ambele intrări spre această sală sunt închise de două uşi metalice foarte groase, strict ca să păstreze integritatea structurii, iar deasupra tavanului se află o cantitate foarte mare de beton până aproape de nivelul solului. Din păcate, însă, nu se ştie dacă are un centru de plumb, alt element special sau termen de izolare special”, explică Tudor Baican, unul dintre ghizii Palatului Primăverii.

Incredibil ce ascundea dictatorul în ele

Într-un reportaj, difuzat pe Kanal D, li s-a arătat românilor ce reprezenta acest buncăr și ceea ce s-a găst în interiorul său.

După cum se descrie și în reportajul celor de la Kanal D, în centrul buncărului se află o masă de lemn masiv şi opt jilţuri sculptate, unde Nicolae Ceaușescu probabil că ar fi stat cu ceilalți membri de vază din partidul Comunist, de unde ar fi dictat acțiunile Armatei Române, în caz de război. De jur-împrejurul camerei se află diverse cadouri primite de cuplul Ceauşescu, cum ar fi un strung de mare precizie construit în Bulgaria, un tablou realizat din coarne de cerb sau un corn de vânătoare. În partea opusă scării de intrare se află o canapea, o măsuţă de lemn şi încă două jilţuri, toate aflate lângă uşa care duce spre cea mai misterioasă parte a încăperii – coridorul secret de intrare în camera de refugiu.