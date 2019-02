Niciodată nu a existat un buget mai dezastruos, iar aceasta este opinia unui val național de critici la adresa guvernului Dragnea – Dăncilă. Pentru a se lăuda că ajută micile orașe și comune de dimensiuni reduse, proiectul de buget pe 2019 taie din finanțele marilor municipalități, precum București. Primăriile de sector au de asemenea de suferit.

Ca pachetul să fie complet, același buget taie de la securitate, DNA și ministerul Apărării. Nu de alta, dar are Dragnea un plan pentru distribuția gratuită de vitamina D la copii, de parcă nu am vedea de trei ori pe zi detalii despre problema serioasă pe care o are Rusia cu țara noastră. Acest buget a fost stabilit ”pe butuci”, în spatele ușilor închise.

Situația în care proiectul de buget pe 2019 a pus mai multe instituții a supărat-o foarte mult pe Firea. Pe lângă cifrele dezamăgitoare care par să saboteze Capitala, primarul Bucureștiului este convins că e ilegal modul în care va ajunge respectivul document să fie adoptat. Spre deosebire de anii trecuți, nu a existat nicio dezbatere publică.

Toate aceste detalii sunt absolut irelevante pentru doamna premier. Dăncilă ne-a asigurat că până la finele zilei de vineri vom avea un buget adoptat. „Nu, eu cred că nu (nu este în pericol adoptarea bugetului – n.r.). Atâta timp cât bugetul pe anul acesta nu este mai mic decât bugetul pe anul trecut, în momentul în care avem creşteri pe anumite segmente, eu cred că acest buget nu este în pericol. Dar mai multe detalii legate de buget le voi da la începutul şedinţei de guvern de vineri, când vom şi adopta bugetul. Vineri se adoptă bugetul în guvern.

Eu cred că până atunci vom lămuri toate aceste lucruri. Ştiţi foarte bine că nu totdeauna poţi să-i mulţumeşti pe toţi, totdeauna şi într-o familie sunt membri care sunt nemulţumiţi. Esenţial este să ai certitudinea că deciziile pe care le iei sunt decizii corecte, nu sunt decizii îndreptate împotriva unei localităţi sau împotriva cuiva. Sunt decizii care reglementează, sunt decizii care aplică principiul coeziunii, pentru că dacă noi vrem coeziune la nivel european, trebuie ca această coeziune să existe şi la nivel intern şi să ajutăm şi localităţile mai mici, şi oraşele mai mici, şi municipiile şi judeţele mai sărace, adică trebuie ca acest principiu să funcţioneze nu numai pe plan european, ci şi pe plan intern”, a spus Viorica Dăncilă la România Tv.