Budincă cu brânză dulce de vaci și fructe confiate. Rețeta fără făină, fără praf de copt

Această prăjitură este mai degrabă o budincă cu brânză dulce. Plină de savoare și foarte sățioasă, poate fi servită atât ca mic dejun, cât și ca gustare. Nu conține făină iar dacă înlocuiești zahărul cu un îndulcitor natural, fără calorii, cum ar fi eritritolul, obții o gustare ketogenică.

Budincă cu brânză dulce de vaci și fructe confiate

Ingredientele necesare pentru prepararea acestei prăjituri sunt:- brânză de vaci dulce, mai grasă, scursă bine de zer. Nu se recomandă a se folosi crema de brânză.

– grișul se fierbe în lapte sau se lasă la hidratat în lapte fierbinte

– întotdeauna proporția de griș- lapte este de 1:3, adică 1 cană griș cu 3 de lapte

– untul se folosește la temperatura camerei

– fructele uscate se hidratează într-un bol cu apă caldă în care se adaugă puțin extract de vanilie

De reținut: când faceți o prăjitură cu brânză, întotdeauna să folosiți cele 2 ingrediente esențiale, vanilia și coaja de lămâie.

Se prepară rapid și foarte ușor, practic amesteci ingredientele și le dai la cuptor.

Pentru cantitățile folosite este necesară o tavă rotundă cu diametrul de 28 de centimetri.

Ingrediente

700 gr brânză dulce de vaci, grasă

600 ml lapte dulce

100 gr unt 82% grăsime

100 gr zahăr

200 gr griș

coajă de lămâie

4 ouă întregi

1/2 linguriță de sare

2 pliculețe zahăr vanilat

150 gr stafide, merișoare, caise confiate

Cum se prepară prăjitura de brânză dulce?

În primul rând, se pune grișul la hidratat în lapte fierbinte. Foarte important, în acest, pas, este să omogenizați bine grișul în lapte, pentru a nu face cocoloașe. Separat, într-un bol încăpător, se mixează ouăle cu zahărul, până se formează un amestec cremos, aerat. Peste amestecul de ouă se adaugă brânza dulce, stoarsă bine de zer. Se amestecă cu o lingură de lemn sau cu o spatulă de silicon.

După ce s-a hidratat grișul, se toarnă compoziția în amestecul de ouă și brânză. Se adaugă zahărul vanilat, fructele uscate hidratate și coaja de lămâie. Se omogenizează bine totul. Cuptorul se încinge la 180 de grade. Într-o tavă rotundă cu pereții detașabili, am așternut o foaie de hârtie de copt. Am turnat compoziția de budincă în tavă și am dat la cuptor pentru 40 de minute.

Când budinca a devenit aurie, am scos tava de la cuptor și am lăsat să se răcească. Am servit budinca cu dulceață de cireșe. De asemenea, se poate servi cu topping de fructe de pădure, de ciocolată sau cu sos de smântână dulce.

Spor la gătit și la gustărit!