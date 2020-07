Bucurie uriașă pentru Cristi Manea! Fotbalistul va deveni tată. Anunțul tocmai a fost făcut

Irina Deaconescu este însărcinată și va deveni mămică la doar 22 de ani. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, căci iubita lui Cristi Manea a ales să țină sarcina ascunsă până acum. Cum a aflat vloggerița că este însărcinată și care a fost reacția fotbalistului CFR-ului? „M-au lăsat picioarele“.

„1+1=3“, așa rezumă Cristi Manea și Irina Deaconescu veste zilei. Cei doi îndrăgostiți formează unul dintre cele mai frumoase cupluri tinere de la noi, iar, în curând, vor deveni părinți. Vloggerița și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare cu puțin timp în urmă, iar felicitările au început să curgă.

Irina a postat o fotografie în care apare cu burtică, ce a făcut furori. Deși este destul de tânără, având 22 de ani, responsabilitatea de a avea un copil nu o mai sperie căci îl are în permanență alături pe iubitul ei, Cristi Manea.

Celebra vloggeriță este însărcinată în cel de-al doilea trimestru și așteaptă cu nerăbdare clipa în care își va putea strânge bebelușul în brațe.

Cum a descoperit aceasta că va fi mamă? Ei bine, tânăra a început să observe mai multe schimbări în ce aveau loc în corpul ei. I-a spus în glumă iubitului ei că ar putea deveni părinți, însă, inițial, nu s-a crezut nici ea.

„Am ridicat ochii și am văzut cele doua liniuțe (joke’s on you, Irina…), m-au lăsat picioarele și m-am blocat. Am ieșit și i-am spus prietenului meu că sunt două liniuțe pe test. S-a uitat la mine și i-a apărut un zâmbet imens pe buze. Mi-a spus: «O să ne descurcăm, o să fie minunat. Suntem împreună în asta»“, a povestit Irina.