Veste uriașă pentru fanii Exatlon! Fosta concurentă este însărcinată

Veste mare pentru fanii Exatlon! Una din concurentele din cadrul show-ului sportiv este însărcinată. Despre cine este vorba și când va deveni mamă pentru prima oară?

O fostă concurentă Exatlon este însărcinată

Diana Senteș este în culmea fericirii! Frumoasa concurentă de la Exatlon va deveni mamă pentru prima oară. Aceasta deși a participat la unul din cele mai iubite și cunoscute emisiuni sportive, duce o viață extrem de discretă. Antrenoarea de fitness nu a renunțat la exerciții nici pe durata sarcinii, astfel să se mențină în formă. Diana se bucură acum de cele mai frumoase momente din viața sa și așteaptă cu nerăbdare să-și țină copilașul în brațe. Vestea că aceasta îl va face tată pe bărbatul pe care îl iubește a venit chiar în perioada de izolare, conform wowbiz.ro.

Vedeta a făcut vestea publică pe rețelele de socializare. Aceasta a devenit cunoscută publicului larg după ce în urmă cu doi ani și-a făcut apariția la brațul lui Dani Oțil, fiind unele din puținele femei cu care a venit în prim-plan, după despărțirea de Mihaela Rădulescu. De asemenea, viitoare mămică a trăit o poveste frumoasă de dragoste și alături de Marius Turcu, fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu.

Vezi această postare pe Instagram 1 warmup 6 exercises O postare distribuită de Health-Fitness Private Coach (@diana.sentes) pe Iun 20, 2020 la 1:43 PDT

Declarație de dragoste pentru viitorul soț

„For once in my life,i don’t have to try to be happy. When i’m with you, it just happens 🤫. You have this incredible way of making my heart happy.🤍”/”Prima oară în viața mea când nu trebuie să încerc să fiu fericită. Când sunt cu tine, pur și simpklu se întâmplă. Ai această cale incredibilă de a-mi face inima fericită”, a fost mesajul Dianei din descrierea unei poze cu aceasta și tatăl copilului său îdin vacanță.