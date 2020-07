Bucurie enormă în showbiz! Îndrăgita prezentatoare a născut în secret. Ce nume a ales pentru fetiță

O cunoscută prezentatoare a devenit mămică pentru a doua oară! Despre cine este vorba și ce nume a ales pentru cel de-al doilea membru al familiei? Fericirea stă la loc de cinste în familia acum formată din patru membri.

Dina Bart a devenit mamă pentru a doua oară! Cunoscuta prezentatoare de televiziune a născut o fetiță perfect sănătoasă și se bucură acum de primele clipe în care familia s-a mărit la patru membri. Vedeta a adus-o pe lume pe mezină la o clinică privată din Capitală. După lungi discuții cu soțul ei, cei doi s-au hotărât în cele din urmă la un nume superb, simplu și românesc – Maria. „Mă bucur că suntem bine și multumesc doctorilor pentru implicare, intr-o perioada dificila. Sunt foarte fericita ca totul a decurs cu bine!” a spus Diana Bart.

Diana a vorbit deschis despre kilogramele acumulate în cea de-a doua sarcină, mai ales în ultimul trimestru. Aceasta a luat în greutate 13 kilograme, tot cât a luat și în prima sarcină. Cu toate că i-a plăcut foarte mult să fie însărcinată, perioada având și avantajele ei, aceasta speră să revină cât mai curând la talia de odinioară.

„Am fost foarte activă acum, ca și data trecută. Văzută la ecografie, bebelușa seamănă perfect cu Maira când era în burtică. Și, tot ca data trecută, acum am luat în greutate fix 13 kg. Aveam 52 kg, acum am 65 kg. Data trecută, după ce am născut, mai aveam 2 kg în plus, pe care le-am dat jos în mai puțin de o lună, burta mi s-a tras imediat datorită alăptatului. Sper ca și din acest punct de vedere acum să fie la fel. Soțul meu este un om tare calm și echilibrat, iar asta îl face foarte atent, grijuliu, este foarte bun prieten cu Maira, căreia îi acordă toată atenția. În plus, mă ajută cu toate cumpăraturile, iar când e nevoie, chiar și la treburile gospodărești”

Diana Bart (Sursa: Click!)