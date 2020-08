Bucătarul român care a descoperit o modalitate nouă de a se întreține, în pandemie. Ce afacere bănoasă și-a deschis Bogdan

Un bucătar din România aplică un concept mai puțin întâlnit la noi, și anume, Private Chef, prin care se adaptează și la criza HoReCa, generată de închiderea restaurantelor de către autorități pentru limitarea pandemiei de coronavirus.

Bucătarul român care a descoperit o modalitate nouă de a se întreține, în pandemie

Bogdan Cozma, în vârstă de 31 de ani, a fost head chef la un restaurant de la Bran, iar de trei luni aplică acest concept și metge în bucătăriile clienților, acolo unde le gătește preparate ca în restaurantele de lux.

Astfel, Bogdan și echipa sa se ocupă de tot: cumpără ingrediente, pregătesc mâncarea, servesc și fac și curățenia de după. De asemenea, tot ei aduc și ustensilele, neavând nevoie de la clienți decât de un frigider, o plită și un cuptor.

El mai susține că se poate alcătui ”un meniu decent”, cu un buget de 100-150 de lei de persoană. Acesta este bucătar de 7 ani și spune că s-a gândit mai de mult la conceptul Private Chef, însă acum chiar a avut nevoie ca să-l aplice.

„Când am fost în Anglia, am gătit inclusiv carne de cangur și struț, iar în Grecia o doradă uriașă, de peste 3 kilograme, de captură, pe care am cumpărat-o direct de la pescari. Pentru că ador să lucrez cu ingrediente naturale și sunt obișnuit să-mi fac cumpărăturile, pe cât posibil, de la producătorii locali. Deja îi cunosc pe toți din zona Râșnov-Bran”, mai spune Bogdan.

”Da, știu, sunt nebun”

„Da, știu, sunt nebun – dar toată lumea știe asta :)))) Să-mi deschid restaurant în plină pandemie, când toate sunt închise. Dar pe lângă nebun, eu mai sunt și un visător și un optimist din naștere, așa că sunt convins că o să fie totul bine”, a mai spus tânărul care, la numai 31 de ani, își propune să dea o cu totul altă față bucătăriei trasilvănene. Despre ce este vorba mai exact nu a vrut să menșioneze acum, însă promite că va reveni cu detalii în curând.

Amintim că restaurantele și barurile sunt în continuare închise de către autorități cu partea de servire în incintă, iar servirea la terase se face cu anumite măsuri de precauție, pentru a limita extinderea epidemiei, cu pierderi mari pentru afacerile HoReCa. Restaurantele se mai bazează și pe livăririle la domiciliu, prin intermediul aplicațiilor specializate.