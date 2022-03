Bruce Willis suferă de o boală grea. Actorul de 67 de ani nu va mai juca în filme

Fanii lui Bruce Willis sunt îngrijorați de starea actorului celebru. Artistul în vârstă de 67 de ani nu va mai juca în filme. Vedeta. Acesta este unul din cei mai iubiți actori ai filmelor de acțiune. Cu toate astea, a devenit în ochii tuturor un pensionar antipatic, uituc și mereu fără zâmbetul la purtător. Prin ce momente grele trece bărbatul? ,,Este o situaţie tristă să vezi o legendă care se deteriorează”, a spus un regizor cunoscut.

Momente grele pentru Bruce Willis: actorul suferă de o boală grea

Starul internațional tocmai și-a sărbătorit a 67-a aniversare. Cu ocazia aceasta au început să apară informații care arată că starul din ,,Die Hard” ar îmbătrâni prematur.

Cu toate astea, în ochii fanilor rămâne neschimbat pentru rolurile impresionante pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale. Acum însă a devenit un pensionar antipatic și de cele mai multe ori ursuz.

Câțiva internauți și surse apropiate de star susțin că vârsta înaintată i-a adus și câteva probleme de sănătate. Mai mult decât atât, bărbatului îi este din ce în ce mai greu la filmări, uită textul des, nu poate învăța rapid replici și nu se poate mișca așa cum ar trebui, mai cu seamă că merge mereu însoțit de un asistent.

„Îl cunosc bine pentru că l-am regizat în mai multe filme în ultimii doi ani”

De exemplu, regizorul iraniano-american Matt Eskandari a afirmat în mediul online că Bruce Willis a început să-şi piardă memoria: „Îl cunosc bine pentru că l-am regizat în mai multe filme în ultimii doi ani. Este o situaţie tristă să vezi o legendă. ca Bruce, care se deteriorează chiar în faţa ochilor tăi.”

Un internaut afirma recent pe o rețea de socializare că Willis a căzut în dizgrație cu cele 8 filme nominalizate la Zmeura de Aur. Amintim că în anii de aur ai săi a lucrat cu nume cunoscute precum: Quentin Tarantino, Brian De Palma and Wes Anderson, Eskandari. Regizorul menționat anterior a scris fanului că: „Suferă de demenţă.”

Cele mai prost cotate pelicule apărute în ultima vreme sunt: American Siege”, „Apex” şi „Out of Death”, care au primit un scor de 0% din partea unor critici. Celelalte producții în care apare sunt: „Cosmic Sin”, „Deadlock”, „Fortress”, „Midnight in the Switchgrass” şi „Survive the Game”.

Bruce Willis este un actor, producător și cântăreț american. Acesta și-a început cariera pe scena Off-Broadway, ulterior a continuat cu televiziunea și filmul, jucând în comedii, drame, dar mai ales în filme de acțiune.