Brigitte și Florin Pastramă, săltați de mascați. Ce ilegalitate majoră au comis

Weekendul trecut, Brigitte Pastramă a participat la creștinarea fetiței unuia dintre verișorii soțului ei, Florin Pastramă. Însă petrecerea ilegală avea să fie spartă de polițiști, care au împărțit amenzi tuturor participanților la petrecere.

Brigitte și Florin Pastramă, săltați de mascați

Brigitte Pastramă a spus că soțul ei nu a putut refuza invitația ce i-a fost făcută și a lăsat să se înțeleagp că în restaurantul unde se desfășura petrecerea se aflau mai mulți oameni decât este permis prin lege, în perioadă de pandemie.

„Noi am participat la creștinarea fetiței vărului lui Florin, nu aveam cum sa refuzăm invitația. El a fost și la noi la nuntă. Soțul meu este de etnie romă, iar familiile lor sunt foarte mari. Noi am stat la o masă cu șase persoane. Când a venit Poliția, noi eram la masă. Chiar nu știu cine a chemat Poliția. Eu am postat un video de-abia a doua zi. Am fost legitimați și scoși afară masă cu masă. A fost ciudat”, a spus Brigitte Pastramă, pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Adrian Minune a întreținut atmosfera la petercere

Brigitte Pastramă a mai precizat că ea și soțul ei nu prea merg la petreceri și că experiența prin care au trecut nu a fost chiar plăcută.

De menționat este și că la petrecerea de botez a familiei Pastamă, manelistul Adrian Minune a fost cel care a întreținut atmosfera. Adrian Minune a adunat până acum peste 20 de amenzi din partea Poliției, care i-au fost aplicate în urma petrecerilor la care a cântat în vreme de pandemie.

Brigitte și Florin Pastramă, tensiuni în căsnicie

Aparent, relația dintre Brigitte și Florin Pastramă este echilibrată, însă în căsnicia lor au fost nenumărate tensiuni. Un episod, poate cel mai violent, a fost cel în care Florin Pastramă a agresat-o într-un supermarket.