Brigitte şi Florin Pastramă nu se lasă. Afacerea cu care vor să se îmbogăţească după scandalul măştilor contrafăcute

Brigitte și Florin Pastramă au avut numeroase probleme după ce s-a aflat că vindeau măști contrafăcute, dar tot ce s-a întâmplat nu i-a pus la pământ pe cei doi. Aceștia își doresc să se lanseze din nou în afaceri, așa că au venit cu o nouă idee inedită pentru fani.

Florin și Brigitte Pastramă au fost cercetați de autorități după ce s-a dat seama că ei au vândut măști contrafăcute sub siglele unor brand-uri de lux, precum Fendi, Louis Vuitton și Gucci. Aceștia au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile după audieri, așa că nu o să aibă voie să părăsească România.

De asemenea, pe lângă faptul că sunt nevoiți să își ia adio de la vacanțe cât timp este menținută măsură, aceștia o să se prezinte la secția de Poliție, săptămânal, pentru verificări. Cu acestea fiind spuse, se pare că soții nu se lasă și au planuri mari de viitor.

Anunțul a fost făcut chiar de Brigitte Pastramă. Bruneta a explicat că ea și soțul său au fost atrași de domeniul construcțiilor, așa că munca lor o să fie dezvăluită în show-ul destinat cuplului. Cei doi muncesc din greu pentru ca tot ce își doresc să fie dus la capăt.

Mai mult, soții Pastramă au deschis în trecut o shaormerie, dar bruneta a declarat că respectiva afacere nu a mers, așa că s-a luat o decizie drastică pentru a nu pierde mulți bani, așa că spațiul a fost închiriat.

„În sezonul trecut am emisiunii, am filmat despre viața noastră în general, dar pe la final ne-a apucat flama cu renovările prin curte, așa că în vacanță am deschis un șantier întreg, de câteva hectare.

Iar în acest sezon construim, muncim cu spor, facem lucruri interesante într-o arie mare. O să fie mai multe șantiere, o să vedeți mai multe de mâine (n.r. azi), nu construim case, ci chestii noi.

O să construim tot felul de lucruri noi, unele chiar și ciudate, acum sperăm să ne și iasă, că ne mai și certăm. Amenajăm și locul de joacă ca să fie ok și dacă vine valul patru, vrem să facem o zonă și pentru iarnă.

Shaormeria am închis-o, dar am închiriat spațiul, am investit prea mult, dar nu a mers. Ne prăbușeam dacă acum nu investeam.”, a spus Brigitte Pastramă, la Antena Stars.