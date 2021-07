Brigitte Pastramă, prima reacţie după ce a fost pusă sub control judiciar. Cum a reușit să vândă măștile contrafăcute. Mare atenţie dacă le-ai cumpărat EXCLUSIV

Familia Pastramă este cu siguranță una din cele mai controversate din showbiz-ul românesc. Brigitte și Pastramă nu scapă de probleme nicicum. Fosta soție a lui Ilie Năstase a fost recent pusă sub control judiciar. Ce se întâmplă cu aceasta? Bruneta ne-a oferit prima reacție.

Soții Pastramă nu scapă nicicum de probleme! Cunoscutul cuplu întâmpină alte și alte situații controversate. Polițiștii au făcut percheziții la casa acestora în cursul zilei de joi, 22 iulie.Protagoniștii propriei emisiuni de pe Antena Stars sunt acuzați că ar fi pus în vânzare măști de protecție contrafăcute sub brand-uri de lux precum: Gucci, Louis Vuitton și Fendi.

Ambii au fost puși sub control judiciar, măsură luată pentru o perioadă de 60 de zile. În timpul acesta, niciunul dintre ei nu are voie să părăsească România și trebuie să se prezinte regulat la secția de poliție pentru verificări, arată Digi24.

În dosar sunt făcute cercetări pentru infracțiunea de contrafacere a unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute, arată un comunicat al Poliției. O mască vândută de aceștia costă între 70 și 90 de lei, iar soții Pastramă ar fi vândut chiar sute de bucăți. Anchetatorii arată că inculpații nu aveau dreptul să folosească brand-urile sub care vindeau mărcile. Mai mult decât atât, obiectele fiind contrafăcute nuofereau protecție.

„Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute” Comunicat Poliție

“Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre.

S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vandut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe. Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut”

Brigitte Pastramă