Chiar dacă nimeni nu credea la început, Brigitte Sfăt au cea mai frumoasă relaţie din showbizul românesc. În frumoasa lor relaţie, plină de dragoste, există şi momente tensuionate, dar frumosul cuplu foloseşte aceste momente în favoarea lui.

Adevărul despre căsnicia dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă. ”Numai vrăjeală!” Ce s-a întâmplat după Ferma

Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă îşi condimentează viaţa amoroasă cu momentele tensionate care apar ca în orice cuplu. După certuri urmează momente intense de pasiune.

Brigitte și Florin Pastramă au făcut dezvăluiri neștiute din interiorul căsniciei lor. Pentru că Brigitte Sfăt este o femeie foarte puternică, bruneta nu a fost deloc ușor de „îmblânzit”, însă caracterul și „vrăjeala” lui Florin Pastramă, după cum chiar ea le-a numit, au făcut-o să se îndrăgostească lulea de el.

Cum a cucerit-o Florin Pastramă pe Brigitte Sfăt

„M-a cucerit numai cu vrăjeală. Nici nu mi-am dat seama când m-a pupat prima dată. Mă aburește zi de zi. Eu găsesc, întotdeauna, hibe. El, niciodată.” a spus Brigitte.

În plus, Florin Pastramă a mărturisit că relația frumoasă pe care o are cu Brigitte se datorează liniștii sufletești pe care a găsit-o bruneta alături de el. Încă un secret al relaţiei fericite pe care o are cu Brigitte este acela că el tace atunci când ea se enervează.

Florin Pastramă i-a oferit lui Brigitte Sfăt ce îi lipsea

„Eu i-am oferit lui Brigitte ce ii lipsea, liniștea sufletească. Bărbați sunt o mie și mai frumoși ca mine. Și trebuie să lași de la tine în momentul în care Brigitte este mai impulsivă, dar acum nu mai este. Eu la Brigitte am descoperit un suflet de aur. Am tot ce îmi doresc, am tot ce îmi trebuie acasă. Noi avem totul împreună, avem aceleași parole. Eu mi-am trăit tinerețea, m-am distrat, am altă viață, altă religie și sunt fericit” a declarat Florin Pastramă la Antena Stars.