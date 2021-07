Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, decizie neașteptată după ce au fost plasați sub control judiciar. Viața li se va schimba radical

Astrele nu surâd deloc cuplului Brigitte Sfăt și Florin Pastramă. După ce o perioadă au fost certați, și ulterior s-au împăcat, acum au parte de alte probleme. Cuplul a fost recent pus sub control judiciar, după ce au fost acuzați de comercializarea unor măști de lux contrafăcute și necertificate. După acest scandal cei doi au luat o decizie radicală, decizie care i-a uimit pe fani.

În urmă cu doar câteva zile un nou scandal a ieșit la suprafață în mondenul românesc. După mai multe reclamații, autoritățile s-au autosesizat într-un caz de comercializare de măști contrafăcute. Protagoniștii acestui nou scandal sunt Brigitte Sfăt și Florin Pastramă.

Polițiștii au descins la vila celor doi de unde au confiscat mai multe astfel de produse, iar cei doi au fost duși la audieri. După audieri cuplul Brigitte Sfăt și Florin Pastramă era pus sub control judiciar. Controlul a fost instituit pentru 60 de zile de către procurorii DNA.

Investigația a pornit după ce Brigitte Sfăt a vândut pe internet mai multe măști contrafăcute, prezentate ca fiind mărci de lux. Din păcate pentru cei doi, dovezile sunt covârșitoare. Procurorii DNA spun că cei doi au vândut sute de astfel de produse anul trecut, la prețuri destul de piperate.

După ce au fost puși sub control judiciar, cuplul a decis să vorbească despre situația în care se află în acest moment. Aparent nevinovată, Brigitte Sfăt a declarat că nu știa despre faptul că măștile ar fi fost contrafăcute și a considerat co tot ceea ce a făcut a fost legal.

”Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar. Dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta.

Am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră.”, a mai spus Brigitte în interviul de la Antena Stars.