Brigitte Pastramă sare în apărarea lui Ilie Năstase, în plin proces de divorț. Ce spune despre fostul sportiv și cum o numește pe Ioana Năstase

În plin scandal mediatic legat de divorțul dintre Ilie și Ioana Năstase, fosta soție a tenismenului, Brigitte Pastramă, intervine cu un mesaj surprinzător. Deși mariajul lor nu a fost lipsit de tensiuni, bruneta îl apără acum pe fostul partener și respinge categoric acuzațiile de violență, lansând totodată critici dure la adresa actualei soții a sportivului.

Brigitte Pastramă a fost căsătorită cu Ilie Năstase între 2013 și 2018. Într-un mesaj postat recent pe Facebook, vedeta a ținut să lămurească publicul cu privire la experiențele trăite în timpul mariajului cu fostul tenismen, afirmând că, deși relația lor a fost tumultuoasă, nu a existat violență fizică din partea acestuia.

”Pentru că presa și-a permis să mă introducă fără voia mea în divorțul dintre fostul meu soț Ilie Năstase și individa cu care este căsătorit în prezent, doresc să precizez aceste aspecte: Ilie nu m-a abuzat fizic NICIODATĂ, eu sunt o femeie care știu ce înseamnă violența în familie, în urmă cu 15 ani am fost bătută, maltratată și dezbrăcată în pielea goală în prezența altor persoane de către tatăl fetei mele.

Ilie m-a salvat din acel loc. Ilie este un om cu suflet foarte bun dar cu gura mare și îi plac glumele neînțelese de unii oameni. Eu sunt cea care l-am lovit și bruscat când am intrat peste el și amanta lui ”Denisa” în restaurantul în care ne-au filmat paparazzi. Eu am divorțat deoarece nu am suportat infidelitățile lui repetate și faptul că nu m-a însoțit în Viena atunci când m-am operat de tumorile la sân. Vă rog să nu faceți analogii între actuala situație și cea în care am fost eu protagonistă, mulțumesc mult.🙏🏻”