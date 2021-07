Brigitte Pastramă nu îl poate uita pe Ilie Năstase. Avem dovada clară! Cum a reacționat tenismenul când a aflat (exclusiv)

Brigitte Pastramă nu îl poate uita nici acum pe Ilie Năstase. Sportivul a însemnat mult pentru celebra afaceristă. Cum a reacționat tenismentul atunci când a aflat de afinitatea fostei soții?

Fanii reality show-ului soților Pastramă au observat cum în casa celor doi este des amintit de fostul soț al brunetei. Cea din urmă povestește des despre mariajul pe care l-a avut cu el și mărturisește că a trecut și prin bune, dar și prin foarte rele.

Fostul tenismen este exasperat de Brigitte și subliniază că acum are o soție. Amintim că Ilie și Brigitte au avut o poveste de dragoste plină de controversă și scandal preț de opt ani, iar în urmă cu mai bine de doi ani au decis să meargă pe drumuri separate

Despărțirea definitivă nu l-a luat totuși de pe buzele brunetei care încă aduce aminte frecvent despre căsnicia trecută. Fosta doamnă Năstase nu ezită să-l compare frecvent pe actualul cu fostul, astfel să irite spiritele. Un exemplu ar fi legat de detaliul prezentat chiar în emisiunea sa de pe Antena Stars:

Florin Pastramă reacționează de fel dur atunci când aude în casă numele altui bărbat, mai cu seamă că acest lucru se aude destul de des. Fostul concurent de la ‘Ferma vedetelor’ a raeacționt imediat în show când a auzit afirmațiile soției:

“Tot timpul Brigitte mă compară cu domnul Ilie. Păi stai mă Brigitte, ce ţi-a dat ţie domnul Ilie: două ceasuri, două genţi şi datorii. Am şi eu frustrarea mea, tot timpul îl aduce în discuţie”, a spus Florin Pastramă, sătul să audă numele lui Ilie Năstase.

În timpul acesta, celebrul fost sportiv nici că vrea să mai audă despre femeia cu care a împărțit opt ani din viață.

“Eu am o soție, eu nu mai am nimic cu Brigitte. De ce nu mă întrebați și de fostele? Că am mai fost însurat. Eu am pe cineva acum, sunt cu cineva și doar persoana ei mă interesează. Ce spune Brigitte despre mine nu mă interesează. Eu am o soție acum, normal că se enervează uneori, este ceva firesc. Mă deranjează subiectul acesta”

Ilie Năstase (Sursa: impact.ro)