Ilie Năstase și-a organizat ziua într-un mod extrem de diferit în acest an! Fostul tenismen a rămas surprins după ce și-a dat seama că ziua lui de naștere o să fie atipică, chiar dacă a împlinit 75 de ani și trebuia să sărbătorească.

Ilie Năstase și-a sărbătorit de-a lungul anilor ziua alături de numeroși prieteni, dar fostul tenisment a abordat o altă tactică în acest an. Acesta a renunțat la petrecerile cu mare fast și a preferat o atmosferă mult mai intimă.

Fostul tenismen a renunțat la evenimentele ce semănau cu nunțile de ziua lui și a petrecut alături de partenera sa, Ioana, dar și un cuplu de prieteni vechi. Chiar dacă fiicele sale nu i-au fost alături, ele nu l-au uitat și l-au sunat pentru a-l felicita.

Ilie Năstase a luat cina într-un loc foarte cunoscut din Costinești și s-a delectat cu un meniu special făcut pentru el. Chiar dacă a ales să își petreacă ziua de naștere diferit, fostul tenismen s-a bucurat de liniște și muzică bună.

„A fost o zi frumoasă pentru că am avut alături de mine cel mai important om, pe soția mea, Ioana, și un cuplu de prieteni. Anul acesta mi-am dorit altceva, mai multă liniște.

Nu am organizat nimic, pentru că am vrut ceva intim. Am avut muzică bună, în surdină, și am stat până la 4 dimineața. Cred că am fi prins răsăritul dacă nu era Ioana obosită.”, a spus Ilie Năstase pentru Click!.