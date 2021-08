Brigitte Pastramă e blondă! După scandalul măștilor contrafăcute, vedeta s-a transformat total

Brigitte Pastramă a fost urmărită de controverse în ultima perioadă. Vedeta a trecut printr-un adevărat scandal după ce a vândut măști contrafăcute, iar acum a apărut complet schimbată. Spre surprinderea tuturor, aceasta este blondă.

Brigitte Pastramă este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante, așa că aceasta și-a luat prin surprindere admiratorii cu o nouă coafură. Chiar dacă vedeta preferă să aibă un păr bogat, lung și brunet, acum a optat pentru ceva diferit.

Vedeta a participat la petrecerea dată de Vica Blochina, ce și-a aniversat ziua de naștere pe 8 august. Aceasta nu a fost recunoscută la eveniment, mai ales pentru că a apărut cu părul scurt, blond, tuns bob, schimbarea fiind drastică după ce a fost implicată în numeroase controverse.

Brigitte Pastramă a avut grijă să aibă o apariție ce le-a rămas tuturor în minte la petrecerea dată de prietena sa. Mai mult, înainte de a merge la eveniment, aceasta și-a rugat fanii din mediul virtual să își dea cu părere cu privire la noul look pe care l-a afișat.

Brigitte și Florin Pastramă au fost implicați într-un scandal uriaș. Autoritățile au intervenit imediat după ce s-a aflat că soții au pus spre vânzare măști de protecție contrafăcute ce aveau logo-urile unor case de modă precum Gucci, Fendi și Louis Vuitton.

Cei doi au fost puși sub control judiciar timp de 60 de zile, iar în dosar sunt făcute cercetări pentru punerea în circulație a unor produse contrafăcute. Brigitte și Florin Pastramă vindeau măști cu prețuri cuprinse între 70 și 90 de lei, chiar dacă nu aveau voie să se folosească de numele brand-urilor.

“Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei.

Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre.

S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vandut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe.

Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut.”, ne-a spus, în exclusivitate, Brigitte Pastramă.