Brigitte Pastramă, declarații dureroase după ce a pierdut sarcina: „A fost foarte greu”

Brigitte Pastramă a făcut câteva declarații dureroase, vorbind deschis despre sarcina pe care a pierdut-o. Vara acestui an pare să fi adus câteva încercări pentru brunetă și noul său soț. A fost vorba și despre un viitor bebeluș pe care ambii părinți și-l doreau foarte mult.

Brigitte și Florin Pastramă și-au unit destinele în urmă cu câteva luni. Cei doi se iubesc foarte mult și priveau cu multă speranță la viitorul în calitate de părinți. Nu a fost însă să fie, pentru că bruneta a pierdut sarcina.

După trei săptămâni de când s-au căsătorit, în viața lor de cuplu a survenit un moment cât se poate de trist. Nunta de la începutul lunii iulie a fost umbrită de evenimentul tragic, pentru că Brigitte a pierdut copilul.

Cei doi nu au renunțat însă la ideea de a deveni părinți, iar când se vor simți pregătiți vor încerca să își mărească familia. Brigitte a reușit să se refacă complet după ce a pierdut sarcina și vrea cu orice preț să rămână gravidă și să-i dăruiască un bebeluș lui Florin Pastramă.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte.

La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu”, a mărturisit Brigitte, într-o emisiune Pro TV.