Brigitte Pastramă, apariție neașteptată după operațiile estetice. Cum arată acum, fără strop de machiaj

Brigitte Pastramă a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul timpului și nu mai este un secret pentru nimeni că bruneta iubește operațiile estetoce. Astfel că pentru a arăta cât mai bine, mai apelează la câte o procedură de retuș și întreținere.

Brigitte Pastramă, apariție neașteptată după operațiile estetice

Brigitte Pastramă demonstrează cu fiecare ocazie că ține foarte mult la imaginea sa și nu de puține ori a trecut pragul medicilor esteticieni. Suma pentru intervențiile făcute de-a lungul timpului ar fi una fabuloasă. Aceasta a fost surprinsă în timp ce mergea să cumpere ceva de mâncare, iar ceea ce a atras atenția a fost felul în care arată Brigitte.

De altfel, este foarte vizibil că Brigitte a fost și rămâne un fan al operațiilor estetice, dar se pare că bruneta pare să fi cam exagerat în ce privește intervențiile, iar acest lucru este cât se poate de vizibil în imagini.

Cu posteriorul siliconat, ascuns în niște pantaloni minusculi și cu fața cam umflată de atâtea intervenții, Brigitte a ieșit la cumpărături nemachiată. Ea a defilat mândră pe străzile din Capitală, a mers pentru a cumpăra ceva de mâncare și nu s-a mirat când oamenii au întors capul după ea, pe stradă.

Face orice pentru a rămâne veșnic tânără

„Eu pentru faţa mea dau toţi banii! Cred că am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicați toţi muşchii din faţă. Am 41 de ani, dar am faţa foarte întinsă, nu am niciun rid pe faţă”, a declarat Brigitte la „Ferma”, anul trecut. În plus, acum câțiva ani, Brigitte afirma că ar face orice pentru a rămâne mereu tânără și pentru a avea aspectul pe care și-l dorește.

„Mi-aș mai face operații estetice dacă voi considera că am nevoie. Mai ales dacă în felul ăsta aș rămâne veșnic tânără. Aș bea ceva să rămân veșnic tânără”, a precizat Brigitte, pentru Cancan.

Povestea spumoasă dintre Brigitte și Florin Pastramă a atras atenția celor de la Antena Stars, care au avut ideea de a realiza un reality show, pentru suma de 50.000 de euro.