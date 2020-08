Adevărul despre cariera politică a lui Brigitte Sfăt. Vedeta a lămurit situația

Vrea sau nu să intre în politică? Adevărul despre cariera lui Brigitte Sfăt. Aceasta va renunța la televiziune și la viața din showbiz?

Zvonurile care circulă de zile bune arată că Brigitte își schimbă total viața. După ce a acceptat oferta producătorilor de a începe propriul reality show alături de soțul ei, aceasta s-ar fi gândit să intre în politică. Pentru a clarifica toată situația, aceasta a postat un mesaj pe o rețea de socializare unde a dezvăluit că nu se pregătește să intre în cursa pentru funcția de consilier al Sectorului 2 din Capitală. Mai mult decât atât, după ce a susținut că nu aspiră spre vreo funcție din domeniul politic, soția lui Florin Pastramă a explicat care este concepția sa despre sfera aceasta, lucru pe care l-a făcut într-o singură frază notată doar cu litere mari.

„Nu m-am înscris în nici un partid politic, nici nu am de gând să aspir în vreo funcţie de consilier. Am ajutat de mai multe ori familiile defavorizate şi bătrânii fără locuinţă din Bucureşti, împreună cu o fundaţie, şi unul dintre membrii fondatori ai acelei fundaţii candideaza acum, şi ei, nu ştiu de ce, mă asociază cu politica. A FACE BINE NU ÎNSEAMNĂ A FACE POLITICĂ, ÎNSEAMNĂ SĂ FII OM!” Brigitte Pastramă

„Am plecat de lângă el doar o jumătate de oră, pentru a-i servi micul dejun fiului nostru Robert, atunci în vârstă de nici doi ani. (…) Urma să fie primul nostru Crăciun, în căsuţa noastră mult visată, ca o familie fericită, noi trei…aveam chiar şi şemineu…. abia aşteptam. Am intrat cu Robi, fiul nostru, care s-a oprit subit în faţa patului. Ciudat, de obicei sărea vesel pentru a-l trezi el primul. (…) Ceva nu era în regulă! De ce avea pe obraz si pe picioare pete vişinii? Când i-au apărut şi de ce eu le-am observat abia azi dimineaţa? Adică acum? (…) Ştiu că în ultima vreme era foarte stresat, avea probleme la una dintre discoteci, chiar fusese avertizat să aibă de grijă, căci unul dintre managerii lui tranzacţiona tot felul de substanţe. Apoi, am vrut să-l pup, dar ceea ce m-a şocat a fost că era rece, rece ca gheaţa. (….) Un fior rece m-a cuprins şi pe mine!…Am simţit că tavanul se prăbuşeşte pe noi, cu toată greutatea lui. Cu un ultim efort, am încercat să-i fac respiraţie gură la gură…M-am prăbuşit…”

