Brigitte, împăcare istorică. A plătit acum 50.000 de euro. Ce s-a întâmplat

Disputa cu fiul ei i-a adus multe comentarii negative, fostul soț a intrat din nou pe intervalul pe care îl părăsise de mulți ani, iar ei i s-a demonstrat încă o dată că impunerea în fața copiilor săi duce la nesupunere, astfel că împăcarea a costat-o scump. Brigitte Pastramă și Robert Sfăt au pornit conflictul de la suma de 50.000 și tot la ea au ajuns. Vedeta TV a scos din conturi suma fabuloasă pentru a face pace cu băiatul ei.

Viața lui Brigitte Pastramă este de roman și nici viața copiilor ei nu putea fi departe de această caracterizare. După un scandal întâmplat în casa brunetei, care s-a lăsat cu Poliție, o mașină vandalizată și un certificat medico-legal, Robert a descoperit tot ce i-a lăsat tatăl său, decedat în urmă cu mulți ani în urma unui infarct.

Părintele său, afacerist cunoscut în Timișoara, a avut multe proprietăți care s-au evaporat după trecerea sa în neființă. Brigitte a vândut o parte din ele atunci, fără să se gândească la faptul că, peste ani, băiatul își va cere partea. După calcule, s-a ajuns la suma de 50.000 de euro, pe care mama lui nu dorea să i-o dea direct, ci să mai pună câțiva bani pentru a-i lua un apartament, în felul acesta fiind sigură că are o proprietate a lui.

Așa a și făcut. Potrivit CanCan, fosta doamnă Năstase a făcut pași spre împăcare. Aceasta i-a cumpărat lui Robert un apartament în zona Militari, pentru care ar fi plătit 50.000 de euro.

„Am avut diferite incompatibilățile parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și eu nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine”, spunea Robert pentru România TV, pe când se afla în mijlocul scandalului cu mama sa.

„De mașină se tot plânge că s-a urcat un gândăcel și a învârtit acolo de covrig. Mi-au luat amprentele. Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a completat tânărul.