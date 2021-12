Breaking: Nicolae Bănicioiu a fost trimis în judecată. Prima reacție a DNA

Fostul Ministru, component al Guvernului Ponta, Nicola Bănicioiu a primit un cadou din partea DNA, chiar astăzi. Fostul oficial era pus sub cercetare penală, încă din 2020, pe fondul acuzațiilor de trafic de influență și luare de mită. Punerea sub cerectare venea după ce Camera Deputaților lua decizia, în 2020, de a i se ridica imunitatea parlamentară. Astăzi, printr-un comunicat oficial, DNA anunță trimiterea acestuia în judecată.

Direcția Națională Anticorupție a solicitat oficial Camerei Deputaților în 2020 ridicarea imunității lui Nicolae Bănicioiu, în vederea începerii unei anchete penale împotriva acestuia. Deputatul Bănicioiu era suspectat de trafic de influență, dar și de luare de mită.

Potrivit DNA, ar fi primit 4 milioane de lei de la doi oameni de afaceri, adică aproximativ 800.000 de euro, mită, în perioada în care a fost ministru.La momentul cererii ridicării minuității parlaemntare, Nicolae Bpnicioiu era deputat Pro România, partid condus de Victor Ponta.

Un comunicat al DNA anunța tot atunci că au fost demarate procedurile oficiale prin care un dosar care conține probe strânse în ultimele luni, era trimis Parlamentului României prin Parchetul General, în condițiile în care potrivit legii răspunderii ministeriale, un parlamentar în funcție nu poate fi urmărit penal pentru suspiciuni legate de activitatea sa ca fost ministru, decât cu aprobarea Camerei din care face parte.

Prin urmare, declrau procurorii DNA, era nevoie de o majoritate de voturi în plenul Camerei Deputaților pentru a putea începe această anchetă penală împotriva lui Nicolae Bănicioiu. În comunicat se făceau referiri la faptul că, în perioada în care Bănicioiu a fost ministru în cabinetul Ponta, ar fi comis aceste infracțiuni de trafic de influență și luare de mită.

Nicolae Bănicioiu, cât a fost Ministru al Tineretului și Sportului, a fost abordat de doi oameni de afaceri cărora le-a promis, în schimbul unei sume uriașe de bani, peste 1 milion de lei, că va interveni pe lângă colegii săi de cabinet. „Afacerea” avea legătură cu numirea unor anumite persoane în funcțiile de conducere a unor spitale iar apoi, odată ce a devenit el însuși ministru al Sănătății, le-ar fi luat alte 2 milioane de lei, mai susțin procurorii DNA, pentru a-și încălca obligațiile de serviciu.

Deputatul Pro România Nicolae Bănicioiu, după anunțul DNA, transmitea un comunicat în care afirma că „acuzațiile care circulă în presă” sunt false.

„Astăzi am văzut cu surprindere comunicatul de presă al DNA și vreau să fac următoarele precizări: în primul rând, consider că acuzațiile care circulă în presă sunt false și de aceea doresc să am acces la dosar cât mai repede! Sunt pe cale să îmi ridic imunitatea pentru că nu am nimic de ascuns și cred că clarificarea situației cât mai repede va fi în interesul tuturor.

Înțeleg că odată cu începerea campaniei electorale aceasta ar fi o problemă care ar putea îngreuna clarificarea și de aceea am decis să nu candidez! Vreau doar să aflu cât mai repede adevărul și sper ca acest demers să nu fie generat de persoane care au probleme și care probabil au inventat fapte pentru a scăpa. Voi lua legătura cu voi când voi ști mai multe detalii despre acest dosar! „, afirma Nicolae Bănicioiu, în 2020.