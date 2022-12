Brad unic în România făcut de studenții din Craiova. Cum au adus un omagiu noului an 2023

Spiritul Crăciunului se simte și în mediul universitar. Brad unic în România, făcut de studenții din Craiova. Construcția are peste doi metri înălțime și prezintă 50 de niveluri de… cărți. Totul, în viață, se poate construi cu ajutorul cărților, spune rectorul Universității din Craiova, aducând un omagiu noului an 2023.

Anul acesta, spiritul Crăciunului a sensibilizat profund mediul academic. Studenți și profesori de la Universitatea Craiova au construit, cot la cot, un brad unic în România. Până acum, nu s-a mai întâlnit așa ceva în țara noastră. A fost nevoie de mult efort și cel puțin la fel de multă răbdare pentru a construi un brad de aproape doi metri jumătate înălțime, din cărți.

Bradul de Crăciun de la Universitatea Craiova a fost gândit de studenți, precum și de cadrele universitare. Inginerii în construcții de la instituția de învățământ cu pricina au propus idei și sfaturi pentru a pune bazele unui pom din cărți cât mai rezistent. Nu le-a reușit din prima, însă rezultatul final este cel puțin admirabil.

„Magia Crăciunui și magia cărților au creat un eveniment deosebit la Universitatea din Craiova. Povestea bradului făcut din 2023 de cărți este plină de culoare, armonie și inspirație.

Nu a fost ușor, am lucrat intens. Am așezat volumele, am mai luat-o și de la capăt, am inovat. În final, rezultatul este la înălțimea așteptărilor”, a declarat Sorin Cazacu, directorul Departamentului de Imagine Academică al Universității din Craiova.