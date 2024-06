Bordea și Cortea l-au făcut praf pe Edward Sanda: ‘Cât de păsărică să fii? Cum te duci tu acasă la socrul Stratan?’

Tânărul artist a acceptat provocarea vieții, pornind alături de soția sa în aventura America Express, însă probele de pe traseu au scos la lumină câteva reacții ce i-au atras un val de critici. Printrei cei care au fost uimiți de comportamentul soțului Cleopatrei Stratan au fost Bordea și Cortea, câștigătorii sezonului trecut. Comentariile acide ale celor doi.

Noul sezon America Express nu este lipsit de surprize. Concurenții au avut parte de experiențe cu totul speciale pe Drumul Soarelui, însă au fost puși și în situații terifiante, pericolul pare că i-a pândit la fiecare oprire, în Columbia. Prima echipă eliminată din competiție a fost cea formată din Cleopatra Stratan și Edward Sanda.

Cei doi cântăreți au fost protagoniștii unor momente ce au devenit virale în mediul online și care le-au adus un val de critici din partea internauților, oamenii criticându-l pe Sanda pentru reacțiile care le-a avut în timpul unor probe.

Câștigătorii sezonului trecut, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au fost invitați într-o nouă ediție a emisiunii Podcastito Express. Nelu Cortea se pare că este unul dintre cei mai împătimiți fani ai acestui sezon. Bunul său prieten și coechipierul alături de care a câștigat America Express, Cătălin Bordea, a dezvăluit că actorul nu ratează niciun moment de pe Drumul Soarelui.

Te-ar putea interesa și: Edward Sanda va lansa o piesă alături de o artistă celebră din România. Anunțul a fost făcut de cântăreață

În stilul lor caracteristic – ironic și plin de umor – cei doi s-au dezlănțuit la adresa partenerului Cleopatrei Stratan.

„Edward Sanda, hai s-o luăm așa!”, a început Bordea. „Cât de păsărică să fii…? Am venit pe hate”, a completat Cortea.

„Eu aș vrea să îi mulțumesc lui Edward Sanda pentru că, de acum încolo, când o să simt că am orice urmă de lașitate vreodată, am păstrat momentul ală cu el pe telefon, o să mă uit când zice „Baby, e prea periculos, hai tu”. Mâncam popcorn și mă uitam la televizor, m-am înecat! Am zis că i-au făcut-o la montaj, că au pus cuvintele separat, din alte zile. N-ai cum…

Dar cum se duce el acasă la socră-su? Băi, e Stratan! Eu mergeam la concerte cu Stratan și stăteam cu teamă că poate sare de pe scenă, că era bodybuilder”, a spus Bordea.