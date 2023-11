Edward Sanda va lansa o piesă alături de o artistă celebră din România. Anunțul a fost făcut de cântăreață

Edward Sanda pregătește un proiect important. Artistul pune la cale surprize importante pentru fanii lui: va lansa o piesă alături de una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Chiar cântăreața a făcut marele anunț, urmează un proiect muzical de excepție.

Edward Sanda, colaborare de excepție

Edward Sanda este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Piesele sale sunt pe buzele multor oameni și răsună la radio, iar el este foarte apreciat. Faima lui a crescut și mai mult în urma participării la America express, alături de soția sa Cleopatra Stratan.

Cei doi au avut un parcurs interesant în cadrul competiției, dar au ajuns să plece acasă primii. Stresul, foamea și alte condiții dificile au complicat din ce în ce mai mult șederea lor la America Express, motiv pentru care echipa lor a fost prima eliminată.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan se concentrează în acest moment doar pe cariera lor muzicală. Artistul deja plănuiește o colaborare la care nimeni nu se aștepta, cu care speră să dea lovitura în industrie.

Nu au mai apărut pe scenă împreună, dar acum vor avea propria lor piesă. Muncesc din greu la ea și speră că cei de acasă vor fi surprinși de ce va ieși. Anunțul a fost făcut chiar de marea artistă.

Edward Sanda scoate piesă cu Alina Sorescu

Cea alături de care pregătește un nou piesă este chiar marea artistă Alina Sorescu. Este pentru prima dată când cei doi colaborează și sunt foarte încântați de această ocazie.

Vezi și: Cleopatra Stratan şi Edward Sanda, despre scenele de la America Express care nu s-au dat la TV. Ce nu au văzut telespectatorii

Amândoi au voci bune, sunt celebri și cred că va fi o piesă de mare succes. Sunt foarte fericiți și deja muncesc din greu pentru a lansa cât mai repede melodia care va deveni hit.

„Ghiciți cu cine lucrez la noua piesă”, a scris Alina Sorescu în mediul online.

Alina Sorescu a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții sale, dar a găsit acum curajul să zâmbească din nou. A depășit suferința provocată de divorț și se bucură acum de timpul petrecut alături de fetițele sale și de liniștea la care a visat mereu.

Artista nu duce lipsă de proiecte și are mereu ceva de făcut, fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Este hotărâtă să muncească din greu, să ajungă cât mai sus și să le ofere fiicelor sale tot ce au nevoie, ca să nu ducă lipsă de nimic.

Cum se menține Alina Sorescu în formă

Alina Sorescu a fost încercată de viață și a trecut printr-un divorț foarte dureros. La mijloc a fost vorba despre doi copii, a luptat mult pentru custodia lor, dar acum este liniștită și vrea să aibă grijă și de ea.

Te-ar putea interesa și: Câți bani ar fi luat Cleopatra Stratan și Edward Sanda pentru 3 săptămâni la America Express. Suma nu este de neglijat

Alina Sorescu are deja 37 de ani, dar se menține în mare formă. Are grijă de ea, are o siluetă perfectă și este mereu îngrijită și impecabilă. Mulți se întreabă dacă a apelat la medicul estetician, dar tot ce face este să fie responsabilă.

Alina Sorescu, vedeta apreciată, a discutat deschis despre filosofia sa privind stilul de viață și a dezvăluit că nu adoptă diete restrictive, ci alege în schimb să adopte un regim alimentar echilibrat. Nu îi place să țină regim sau să se abțină de la prea multe, dar este atent cu tot ce consumă.

Cu toate că programul său este adesea agitat și solicitant, Alina își exprimă dorința de a reintegra clasele de Pilates în rutina sa. Îi place sportul, este activă și face tot ce poate ca să arate bine și să fie în formă, pentru a se dedica pe deplin fiicelor sale.

Nu crede în diete, pentru că nu sunt eficiente în cazul ei. Îi place să slăbească organizat, cu un stil de viață sănătos și nu este adepta înfometării, motiv pentru care a fost mereu slabă.