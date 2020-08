Bomba silențioasă din România. Cât azotat avem la Constanța și de ce e mai periculos decât în Beirut

Azotatul de amoniu instabil care a explodat în Beirut vine din Georgia. O singură fabrică din Georgia produce substanța oe care România o importă masiv.

Bomba silențioasă din România

Inginerii români au colectat o mostră găsită la o fermă din Oltenița și au descoperit că are o concentrație de azot ce depășește normele europene și care îl face explozibil. În portul Constanța Sud e depozitată o cantitate aproape dublă din substanța cu aceeași proveniență, de la fabrica din Georgia, care a explodat în Beirut, a confirmat Vama Română pentru Economica.net.

Azotatul de amoniu, importat și în țara noastră

Azotatul de amoniu ce a explodat în Beirut este importat și în țara noastră. Este depozitat în portul Constanța și în porturile de pe Dunăre, însă și în fermele din toată țara. El este produs singura fabrică din Georgia de produse chimice,

Acest produs care a explodat în Beirut a fost găsit de inginerii români de la Chemgas în depozitul unei companii agricole din Oltenița, iar buletinul de analiză a ajuns în posesia jurnaliștilor de la Economica.net.

A fost contactat apoi afaceristul Ioan Niculae, inclusiv în calitate de specialist, care a povestit că, într-adevăr, inginerii firmei sale au descoperit produsul neconform:

“O firmă mai mare din Oltenița a reclamat că a luat de la noi îngrășământ neconform. Am trimis inginerii acolo, iar lotul nostru era în regulă. Dar aveau în depozit din mai multe surse. Și la un moment dat unul dintre ingineri a văzut un sac puțin desfăcut în care era azotat de culoare roșiatică. Nu mai văzuse. Și a întrebat ce produs e ăla. Și i-au zis că e din Georgia. I-a rugat dacă poate lua o probă din el. I-au dat. Și când l-au adus la noi la laborator au găsit că are 34,5% concentrație de azot. Adică punctul cel mai mare de explozie la azotatul de amoniu. Diferența dintre îngrășământ și explozibil e de 1%. Noi producem cu 33,4%. Noi dacă am produce așa ceva ne-ar ridica pe loc licența. E o treaba foarte grava. Atentatele teroriste ne-au obligat să avem anumite standarde pentru azotatul de amoniu. În primul rând, concentrația de azot în azotatul de amoniu nu e permisă mai sus de 33,5%. UE are o toleranță foarte mică la aspectul ăsta. Deci nu discută cu tine. Fiecare lot are o fișă de securitate. E o singură fabrică de îngrășăminte în Georgia. Am și fost acolo. Rustavi Azot. Nu poate fi din Georgia din altă fabrică. Iar marfa lor ajunge și în Constanța și în Galați și în Brăila. În toate porturile românești”, a declarat Ioan Niculae pentru sursa citată.

Zeci de mii de tone de azotat de amoniu, în liberă circulație prin porturile Constanța și Brăila

România importă zeci de mii de tone de azotat de amoniu din Georgia, iar în perioada 01.01.2020 – 07.08.2020 a fost pusă în liberă circulație cantitatea de 52.301 tone de azotat de amoniu. Autoritatea vamală a comunicat că această cantitate a fost pusă în liberă circulație prin porturile din Constanța și Brăila.

Conform răspunsului Vămii, cantitățile de azotat de amoniu, de orgine Georgia, depozitate în zona liberă Constanța Sud sunt; 4.908,82 tone pentru care urmează să se efectueze formalitățile de punere în liberă circulație. Conform AFP, cantitatea depozitată care a explodat în Beirut a fost de 2.750 de tone.

Legislația europeană spune că azottaul de amoniu, larg folosit ca îngrășământ, poate acționa ca agent oxidant și poate exploda când se află în amestec cu alte substanțe. Astfel, îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu ar trebui să respecte anumite criterii când sunt introduse pe piață pentru a se asigura că nu vor exploda accidental.

Normele europene specifică faptu că este considerat fertilizator doar azotatul de amoniu cu o concentrație de azot de până la 33,5%. Poliția a declanșat controale la fermele din România.

Guvernatorul Beirutului, pe nume Marwan Abboud, a anunțat că bilanțul exploziei din zona portuară a ajuns la 220 de morți și aproximativ 6.000 de răniți, alte 110 persoane au fost date dispărute. După deflagrație, aproximativ 300.000 de oameni au rămas fără locuințe.