Bombă în politica românească. A demisionat din PSD: nimeni nu se aștepta să fie chiar el

După ce nu a prins un loc pe lista PSD la alegerile parlamentare, senatorul Șerban Nicolae a anunțat azi că demisionează din partid. În plus, Șerban Nicolae susține că acesta ar fi trebuit să fie recompensat pentru tot ceea ce a făcut în calitatea sa de senator, iar eliminarea sa o compară cu scoaterea lui Gheorghe Hagi din echipa României, la cererea adversarilor.

Bombă în politica românească

„Am trecut și prin intemperii, și prin seisme, și prin evenimente mai contondente, mereu am fost alături de partid. Am fost izgonit de unii care veniseră ca oaspeți și se descălțau la ușă. Acțiunile mele din actuala legislatură, toată prestația mea publică ca parlamentar ar fi trebuit să fie recompensată, eu tot ce am făcut, am făcut în beneficiul electoratului. Faptul că sunt contestat cu atâta vehemență de adversarii politici asta spune totul. Este ca și cum, la Mondialul din 94, România îl scotea pe Hagi din echipă pentru că așa cereau adversarele”, a declarat Șerban Nicolae, conform site-ului stiripesurse.ro.

De altfel, președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu o zi că Șerban Nicolae nu a fost propus de nicio organizație județeană pentru a candida la Senat sau la Camera Deputaților.

Șerban Nicolae este fost președinte al Comisiei Juridice din Senat și fost lider al senatorilor social-democrați. Șerban Nicolae face parte din garda veche a partidului care a stat alături de Liviu Dragnea. De asemenea, el mai este cunoscut pentru asaltul asupra legilor justiției în perioada în care era președinte al Comisiei Juridice.

Cine este Șerban Nicolae

Șerban Nicolae s-a născut la data de 5 aprilie 1968, București. El este un senator român în legislaturile 2004-2008, 2012-2016, 2016-2020, ales în județul Ialomița pe listele partidului PSD.

În legislatura 2004-2008, Șerban Nicolae a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Mongolia, Republica Federativă a Braziliei și Statul Israel. Mai mult, Șerban Nicolae a avut 331 de luări de cuvânt și a inițiat 38 de propuneri legislative din care 10 au fost promulgate legi. Șerban Nicolae a fost membru în următoarele comisii:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (din feb. 2007)

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări (din feb. 2006) – Vicepreședinte

Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului (din feb. 2006)

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială (sep. 2005 – feb. 2006)

Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului (până în oct. 2005)

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări (până în sep. 2005)

În legislatura din perioada 2012-2016 Șerban Nicolae a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Estonia și Statul Israel. Șerban Nicolae a inițiat 70 de propuneri legislative, din care 16 au fost promulgate legi.