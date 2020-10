Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, umiliți de Ludovic Orban. Ce mesaj le transmite premierul după ce au devenit membri PSD

Inscrierea pe listele PSD ale celor două figuri importante în pandemia de COVID-19 au adus nemulțumiri uriașe premierului României. Astfel, Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS și Adrian Streinu- Cercel, managerul de la „Matei Balș”, au fost aspru criticați de Ludovic Orban. Cei doi și-au anunțat candidatura pe listele PSD de la alegerile parlamentare, ceea ce a creat un scandal pe scena politică românească.

Lupta pentru putere dintre PSD și PNL este una extrem de strânsă și nu lasă loc de împăciuiri. Cele mai noi tensiuni au loc între PNL și PSD după intrarea a doi specialiști cu notorietate pentru pandemia de COVOD-19 în PSD, drept candidați pentru alegerile parlamentare.

În urma captării acestora de către Marcel Ciolacu și Gabrielea Firea, Ludovic Orban a avut de spus doar cuvinte dure la adresa lor, menite să le strice imaginea și credibilitatea.

Unul dintre ei și-a schimbat deja opiniile, am văzut. Nu vreau să îi dau numele. Să te duci să îți depui candidatura la PSD, mi se pare un fel de abandon. Ce o să facă Cercel? Se ocupă de Matei Balș sau se duce în campanie cu domnul Ciolacu și cu domnul Bădulescu?

Chiar dacă Ludovic Orban este supărat pe cei doi specialiști că au intrat în politică pe listele PSD, aceștia nu par să aibă vreo remușcare în acest sens, mai ales după modul în care și-au anunțat candidatura. Atât medicul Rafila, cât și Adrian Streinu-Cercel le-au mulțumit membrilor PSD pentru șansa oferită, dând asigurări că vor face tot ce le stă în puteri pentru a răzbate împotriva acestei pandemii atât de apăsătoare.

Primul care s-a înscris pe listele PSD la alegerile parlamentare a fost Alexandru Rafila, care i-a mulțumit liderului, Marcel Ciolacu, promițându-i că va pune în aplicare toată experiența sa.

„Mulțumesc domnului președinte Ciolacu pentru încredere. A fost un pas dificil pentru mine, dar pe de altă parte, având în vedere cariera administrativă pe care o am în spate, am considerat că am suficient de multă experență ca să pot să ajut, nu neapărat PSD, ci această țară, împreună cu mulți alți colegi, încât să avem o legislație în domeniul sănătății: accesul universal la servicii de sănătate.

Fiecare din om din această țară trebuie să poată să obțină, atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să îl împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze (…)”, a transmis reprezentantul României la OMS.