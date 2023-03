Bogdan Uritescu, reacție categorică după aparițiile Antoniei și lui Nicole Cherry în filmele românești. Ce a transmis marele actor EXCLUSIV

Bogdan Uritescu, actor și regizor, ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, de ce a renunțat să mai apară pe marele ecran. Părerea lui despre solistele Antonia și Nicole Cherry, distribuite de regizori în filme de lung metraj, pentru a atrage publicul în sălile de cinema?: „N-am auzit de numele astea, cred că-s cântărețe, nu știu. Eu dau credit tuturor”.

Pentru a umple sălile de cinematograf, regizorii atrag în distribuție și nume sonore ale momentului, din show-biz. Iar rețeta funcționează perfect, crescând spectaculos, peste noapte, vânzările de bilete. Antonia joacă, în recenta comedie, „Haita de acțiune”, rolul unei polițiste, alături de nume consacrate, precum Anca Dinicu, Anca Dumitra, Alex Bogdan și Matei Dima.

Iar pe Nicole Cherry o vedeți în pelicula „Romina, VTM!”, producție cinematografică în care solista are rolul principal, al unei fete care se zbate să salveze terasa tatălui său din Costinești. Alături de Nicole Cherry mai figurează pe afiș Tzancă Uraganu și Bogdan de la Ploiești.

Contactat de reporterii Playtech Știri, actorul Bogdan Uritescu, fiul regretatului artist Valentin Uritescu, și-a exprimat părerea, referitor la această găselniță a regizorilor, de a distribui fete frumoase în filme, deși nu au studii în domeniu.

Playtech Știri: Bogdan, ai jucat în numeroase filme, iar tatăl tău a fost unul dintre marii noștri artiști. Ce părere ai despre stadiul cinematografiei, în care sunt distribuite, pentru a atrage publicul, și multe nume sonore, fară studii de actorie, precum Antonia și Nicole Cherry?

Eu dau credit tuturor, indiferent de sex, culoare, studii. Chestia e de gust și de valoare. Gustul nu se discută, dar, valoarea….Eu n-o prea „ginesc”, parol! Dar, asta-i părerea mea. Acum, orice idiot se poate exprima nestingherit. Treaba lui. Treaba celor care-l susțin. E o altă lume. Așa cum e, trebuie să acceptăm. Fiecare în felul lui.

Bogdan Uritescu: Stadiul „cinematografiei românești de azi” nu îl știu. Îmi pot da cu părerea, dar prefer să n-o fac. N-am auzit de numele astea, cred că-s cântărețe, nu știu. Cred că e loc pentru toată lumea. Contează valoarea, ineditul, oferite-n contextul actual. Chiar dacă n-ai școală sau diplome, poți realiza chestii valoroase.

Vorbește-ne despre următoarele proiecte, despre emisiunea ta tv, cu animăluțe. În acest moment, filmezi și pentru vreun nou proiect cinematografic?

Emisiunea mea cu animăluțe, de la Digi (n.r.- Digi Animal Club pe programul Digi Animal World), face 8 ani. Animalele te iau așa cum ești, fără să te judece. Am proiectele mele, încerc să-mi implementez programele de dezvoltare personală: Reshape your matrix (un program pentru evoluția ta constituită din două module, cu metode inedite și exerciții originale marca Bogdan Uritescu, orientate spre trinitatea de aur: minte, corp, spirit), Speabliking, Chaplin Strategy… Începând cu liceenii.

Filmele în care a jucat tatăl tău mai sunt difuzate de televiziuni?

Da, este un canal care dă filme românești vechi. Mă văzui, întâmplător, și eu, de câteva ori. Eu nu mă uit. Consider că e o epocă apusă. Am făcut și eu parte din ea, spre final. Am asistat la degradarea și la schimbarea de după anii ’90…