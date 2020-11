Andra Volos de la Puterea Dragostei a ajuns la spital. În ce stare se află concurenta de la Kanal D

După șirul de scandaluri din cadrul emisiunii ”Puterea Dragostei”, Andra Volos revine în atenția fanilor. De data asta, însă, nu cu vreo cucerire, ci datorită problemelor de sănătate, tânăra ajungând pe patul de spital.

Dacă până recent, fanii show-ului ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D, erau învățați să audă de Andra Volos că s-a mai certat cu cineva, sau că s-a luat de cineva, de data asta lucrurile nu stau chiar așa de bine pentru concurenta de la Kanal D.

Andra Volos a ajuns de urgență la spital, spun sursele. Tânăra a postat câteva poze cu ea pe patul de spital. Pozele erau însoțite de textul ”Nu uita Dumnezeu va fi mereu umbra ta!”.

Nu se știu exact care sunt motivele și probleme de sănătate ce au determinat-o pe Andra Volos să se interneze în spital.

Conform celor spuse de ea, acum starea îi este stabilă și așteaptă analizele, pentru a vedea ce se întâmplă. Pozele postate de ea pe Instagram au fost însoțite de mesaje către fanii ei, mesaje în care declară:

Andra Volos a devenit cunoscută după participarea la show-ul difuzat de Kanal D, ”Puterea Dragostei”: Prezența ei în cadrul emisiunii a fost una plină de controverse, scandaluri, acuzații și deznodăminte imprevizibile.

După plecarea din sezonul doi al show-ului, Andra s-a ales cu aproximativ 485 de mii de urmăritori pe Instagram, rețea de socializare pe care este prezentă. Fanii îi urmăresc în fiecare zi postările, mesajele și frânturile din vița de zi cu zi ale tinerei dive.

Multă lume s-a întrebat ce face Andra Volos după terminarea sezonului. Au existat zvonuri că ar fi întreținută de părinți, dar vedeta a decis să facă lumină în acest caz, spunând că:

”Eu sunt din Sighetul Marmației, însă de mult timp, locuiesc în Italia. Părinții mei au divorțat când eu eram mică și, de la zece ani, am plecat cu mama la Genova. Acolo, am învățat, acolo m-am format ca om. Mama este cea care mă ajută, mă susține financiar și nu aș avea niciodată nevoie de banii altcuiva. În plus, am și eu job-uri în lumea fashionului, în concluzie, mă pot întreține singură. Restul sunt doar cuvinte fără rost, spuse, probabil, din invidie, fiindcă, altfel, nu văd motivul”, declara Andra, pentru WOWbiz.ro.