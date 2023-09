Bobonete, dezvăluire neașteptată din tinerețea lui Dani Oțil. Pe cine spiona prezentatorul de la Antena 1 cu binoclul

Mihai Bobonete a făcut cele mai interesante dezvăluiri din trecut. Actorul a vorbit despre cum își petrecea timpul cu Dani Oțil pe când erau doar doi tineri puși pe șotii. Pe cine spionau pe geam cei doi și care a fost imaginea pe care nu o vor uita niciodată și care le-a marcat viața.

Mihai Bobonete și Dani Oțil sunt unele dintre cele mai iubite personaje din lumea mondenă. Sunt iubiți de o țară întreagă și deja toți știu că sunt buni prieteni. Legătura lor rezistă încă din tinerețe și îi leagă multe amintiri, care mai de care mai amuzante.

Una dintre pățaniile lor a avut loc pe vremea când locuiau împreună și căutau modalități de a se distra. Astfel, cu ajutorul unui binoclu, îi spionau pe oamenii din blocurile vecine. Tot atunci au avut ocazia să îl vadă și pe celebrul artist al trupei Subcarpați, Bean, în pielea goală.

Tot atunci au surprins și un moment care i-a marcat pe viață și i-a făcut să aprecieze mai mult ceea ce au, pentru că sunt oameni cu situații mult mai dificile.

„La un moment dat, am văzut două chestii, pereții erau delimitați de tocul de la geam și am văzut două bucătării lipite cu mesele lipite și într-o bucătărie era un cuplu cu un copil, care serveau masa cu tacâmuri, și în partea asta era o mamă cu patru copii care au pus o oală pe masă și au tăbărât copiii pe oala aia. Mi-a rămas în minte imaginea aia”, a mai spus Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete a avut o viață plină de peripeții, mai ales înainte de a deveni celebru. În urmă cu câțiva ani, actorul l-a țepuit pe cunoscutul Gabriel Cotabiță, care a vrut să cumpere pește de la el. Îl vindea la marginea străzii și a profitat de acesta din plin.

Când a cântărit peștele, s-a asigurat că cel de 7 kilograme indica la cântar, de fapt, 20 de kilograme, cantitatea dorită de artist. Mai mult, când acesta i-a cerut să i-l pună în mașină, a profitat de faptul că nu a coborât și a luat doar banii, fără să lase și marfa.

„Lui Cotabiţă nu i-am chiar vândut… Am avut intenţia de a-i vinde, cum el a avut intenţia de a cumpăra! Gabi a oprit maşina, avea un jeep, un Grand Cherokee, verde sau negru, nu mai ţin minte, şi a spus că voia un peşte.

Ne-am dus, am luat peştele din spate, din ladă, şi el a zis că vrea ceva de 20 de kile… ăsta avea şapte sau opt! Şi când m-am dus cu cântarul am pus piciorul pe coadă şi am ridicat şi am întrebat, cam de cât aţi vrea să fie, de 20, şi am tras până la 20! El a zis ăsta e!

Şi i-a spus în împachetăm în gheaţă, îl punem într-o folie… Da, da, să ţină până la Bucureşti! Coborâţi? Nu! A numărat nişte dolari… Ştiţi cu dolarii? Ştiam şi cu yenii! A dat banii prin geam şi a zis puneţi-l în spate! Când am deschis, am văzut că bancheta din spate obtura tot până la nivelul ochilor din oglinda retrovizoare.

Şi-atunci am luat peştele, l-am pus sub maşină, şi m-am apelcat pe portbagaj de două ori… Am închis şi a plecat Găbiţă cu demaraj!”, a spus Mihai Bobonete la podcast-ul „Ac de siguranţă” realizat de Răzvan Exarhu.