Boala pe care tot mai multe femei încep să o aibă. Nici măcar nu-și dau seama pentru că nu le doare

Cel mai des infertilitatea feminină este cauzată de endometrioză. De altfel, specialiștii susțin că nu este o afecțiune dureroasă, dar care apare cu precădere la femeile tinere. Din fericire însă, dacă este descoperită la timp, boala poate fi tratată.

Boala pe care tot mai multe femei încep să o aibă

”Endometrioza este o boală cronică, hormondependentă și debilitantă. Este cronică, pentru că afectează viața pacientei pe o perioadă lungă de timp. Este debilitantă, pentru că influențează profund calitatea vieții pacientei, datorită durerilor mari pe care le presupune de multe ori și datorită infertelității, care poate să apară în stadiile avansate. Boala este hormonodependentă, de aceea apare doar la femeile hormonal active, adică undeva între 18 și 50 de ani” a spus la emisiunea ”Numai de Bine”, de la Antena3, dr. Voicu Simedrea, fondator Centrul de Excelență EndoInstitute, medic primar obstetrică și ginecologie în cadrul Regina Maria.

Astfel, endometrioza înseamnă creșterea în afara uterului a țesutului ce căptușește interiorul uterului. Cel mai adesea afecțiunea implică ovarele, trompele uterine, vaginul și membrana care acoperă pelvisul.

”Din păcate, nu sunt cunoscute exact cauzele apariției acestei boli. Dacă este să ne luăm după teorii, sunt vehiculate în jur de vreo șapte În principiu, mai important este că boala a cunoscut în ultimii ani o creștere a incidenței, datorită faptului că femeia modernă și-a modificat obiceiurile de viață, concepe copii mult mai târziu, datorită alimentației femeii moderne, care este bogată în hormoni, în substanțe nocive, datorită cosmecticelor, care sunt de multe ori nocive pentru paciente, datorită poluării, deci sunt un cumul de factori care țin practic de obiceiul de viață al femeii” a mai adăugat medicul.

Ce simptome sunt

Unele femei care au endometrioză severă pot fi asimptomatice, în timp ce altele, chiar și cu boală minimă, pot să aibă durere.

”Primul simptom pe care pacienta îl prezintă de obicei este durerea și durerea în endometrioză are un caracter ciclic, deci durerea apare la menstruație sau la ovulație sau și la menstruație și la ovulație. Ulterior, ea devine cronică, adică apare pe tot parcursul lunii. Pacienta trebuie să se alarmeze dacă durerea este puternică, adică dacă necesită tratament pentru controlul durerii. Nu e normală durerea puternică” a mai explicat specialistul.

”E vorba în primul rând de un consult ginecologic amănunțit, asta presupune o anameză amănunțită. În al doilea rând, este nevoie de o ecografie transvaginală, care este la îndemâna a oricărui medic ginecolog în țară, așa îmi place să cred. Și această ecografie pune de cele mai multe ori diagnosticul cu o acuratețe crescută. Pentru cazurile avansate, medicul poate recomanda și alte tipuri de investigații”,a spus specialistul.

De ce este important să înțeleagă femeile că trebuie să vină cât mai repede la control și ce se întâmplă dacă boala avansează? Specialistul explică:

”Pacienta trebuie să înțeleagă că este bolnavă cronic. Ea trebuie să se prezinte în mod regulat la controale, să se adreseze medicilor care sunt familiarizați cu genul acesta de patologie. În acest sens, noi am dezvoltat acest proiect, care se numește Endo Institute și care, la ora actuală, este o rețea de management al pacientelor cu endometrioză. De ce spun rețea? Pentru că avem mai multe centre dezvoltate în țară: București, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța. Și practic, pacienta are șansa să fie diagnosticată corect, precoce, să i se dea un sfat onest și informat, să fie monitorizată atentă pe parcursul a multor ani cât pacienta este sub spectrul acestei boli” a mai spus dr. Voicu Simedrea.

”Endometrioza în stadiile inițiale se tratează medicamentos. Există o schimbare a paradigmei în tratamentul bolii. Dacă până nu de mult (TAIE se opera) o pacientă de endometrioză se opera de multe ori și se opera cât mai repede, acum tendința e să operăm cât mai târziu și o singură dată și bine. Noi operăm doar stadii avansate de boală, stadiile 3 și mai ales stadiile 4. Din pacientele pe care le-am operat până acum, peste 90% sunt în aceste stadii, 3 și 4. Dintre acestea, peste 60% sunt în stadiul patru de boală. Așadar, pe acest număr de paciente cu boală avansată, în urma chirurgiei pe care noi am făcut-o am obținut 40% rată de concepție spontană și 55% rată acumulativă de concepție, adică spontan plus fertilizare în vitro” a afirmat dr. Voicu Simedrea.