Boala pe care Cristi Borcea a făcut-o din cauza unei foste iubite. Ani de zile a suferit: „Mi-a lăsat amintire”

Boala pe care Cristi Borcea a făcut-o din cauza unei foste iubite. Fostul finanțator Dinamo a urmat tratamente de ultimă generație, aflându-se constant în atenția specialiștilor din Statele Unite ale Americii. Starea lui de sănătate s-a îmbunătățit considerabil. Totuși, și în ziua de astăzi, suferă consecințe serioase ale evenimentului tulburător.

Se întâmpla la sfârșitul anului 2010. Cristi Borcea și prima sa parteneră, Mihaela, erau atunci căsătoriți. În urma unor analize de sânge, specialiștii au descoperit o „boală” de care suferea fostul finanțator Dinamo: intoxicație cu mercur. Și soția sa a primit același verdict din partea medicilor.

Au urmat tratamente de lungă durată, foarte costisitoare. Cristi Borcea a apelat la ajutorul cadrelor medicale din Statele Unite ale Americii. În cazul său, starea de sănătate s-a redresat considerabil. Chiar și așa, după peste două decenii de la evenimentul cu pricina, Cristi Borcea spune că încă resimte consecințele.

„Eu şi în momentul de faţă iau tratament pentru mercur. Eram achitat în dosar atunci. Nu aveam de ce să mint. Cu mercurul m-am chinuit şi mă chinui de 20 de ani. (…)

Cu operaţia pe cord, la fel, eram achitat. Am şi bypass şi punte. Inima nu mai e legată, e un şanţ. Nu cred că există cineva care are operaţie pe cord deschis ca să scape de un dosar”, a spus Cristi Borcea, în urmă cu un an, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.