Boala pe care Andreea Esca o are de mulți ani. Și-a dezvăluit secretul la final de an

Andreea Esca nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai apreciate și populare vedete din România. De mai bine de 20 de ani este imaginea celor de la PRO TV, câștigând simpatia a milioane de români. Puțini sunt cei care știu de ce afecțiune suferă cea mai cunoscută știristă din România.

Andreea Esca este o prezentă constantă pe micile ecrane, în România. Vedeta știrilor de la PRO TV este cunoscută pentru seriozitate, profesionalism și perfecționism. Celebra jurnalistă nu face schimbări de look adesea, motiv pentru care fanii observă orice mic detaliu.

La sfârșitul lunii decembrie 2021, Andreea Esca și-a surprins prietenii virtuali, după ce a postat o fotografie în care purta o pereche de ochelari.

Vedeta de la PRO TV suferă de miopie încă din copilărie, lucru pe care nimeni nu l-a știut până acum. Jurnalista a mărturisit, pe Instagram, că poartă lentile de contact atunci când prezintă buletinul de știri.

„Mamei mele nu i-au plăcut niciodată ochelarii. Eu, în schimb, când eram în gimnaziu, am reușit să o conving că nu vad bine la tablă doar ca să-mi ia niște ochelari cu rame roz😄😄😄. Între timp am descoperit și o mică miopie care m-a însoțit toată viața. Si am rămas fan ochelari:) chiar dacă la jurnal port lentile de contact, ca să nu stea nimic intre noi:).”, a declarat Andreea Esca pe pagina ei oficială de Instagram.