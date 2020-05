Boala nebănuită de care suferă Răzvan Fodor. Cum și-a ținut afecțiunea sub control la filmările emisiunii Asia Express de la Antena 1

S-a luptat și a trecut peste toate, mai ales anxietate, alături de chef Sorin Bontea, în emisiunea Asia Express de la Antena 1. A pășit peste momentele delicate întâmpinate pe tărâmul asiatic, dar ca o piatră în pantof în această călătorie i-a fost boala sa incurabilă.

În trecut, Răzvan Fodor s-a confruntat cu probleme serioase. Vedeta a fost nevoită să gestioneze boala incurabilă, astmul, fapt care l-a făcut să încheie o înțelegere cu șefii Antena 1. Fostul prezentator a vrut să se asigure că o echipă medicală poate ajunge la el în cel mai scurt timp posibil dacă are nevoie de îngrijiri speciale.

De altfel, acesta a fost curtat încă de anul trecut pentru show, dar a rămas pe gânduri prea multă vreme, cu îndoiala că ceva rău i se poate întâmpla. Mai mult, într-un interviu pentru paginademedia.ro, Fodor a povestit că a insistat pe partea aceasta medicală, înainte de a accepta provocarea celor de la Antena 1. Amuzat, acesta a dezvăluit și că medicul show-ului i-a transmis că a fost singurul concurent care l-a sunat pe tema asta.

„Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. r.: boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a mai povestit câștigătorul Asia Express.