Boala groaznică pe care Mircea Lucescu a luat-o din Mexic. ”Am avut-o timp de un an”

Mircea Lucescu și-a deschis sufletul pentru jurnaliștii francezi. Acesta a povestit cum a trecut peste una din cele mai grele perioade din viața sa. Cu ce boală groaznică s-a întors din Mexic?

Mircea Lucescu a fost extrem de transparent în recentul său interviu pentru presa franceză. Sportivul a făcut parte din prima generație de Aur oferită de România, alături de mulți alții care au scris istorie, care au participat la Campionatul Mondial din Mexic din anul 1970. Acesta a fost căpitanul unei echipe naționale care a curprins nume care mai de care precum: Dumitrache, Dembrovschi, Cornel Dinu, Lupersu sau Liță Dumitru. Lucescu a povestit detaliat despre sosirea sa dincolo de Atlantic, atunci când tricolorii se gândeau la jocul ce avea să le schimbe viața. Fără emoții, totuși, pentru că sursa citată a susținut că pregătirile au fost intense.

„Ne-am pregătit foarte bine, în amicale am făcut egal cu Germania la Stuttgart, egal cu Anglia pe Wembley. Dar cred că am făcut o greșeală deoarece am venit la Guadalajara doar cu 20 de zile înainte de turneul final, trebuia să venim mai devreme. Căldura era insuportabilă, plus altitudinea, iar eu am pierdut 7 kilograme. Chiar dacă am luat apoi magneziu tot am avut spasmofilie timp de un an de zile”

