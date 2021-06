Boala gravă cu care a fost diagnosticată o vedetă din România: ”Am leșinat în fața spitalului”

Elena Hueanu a primit un diagnostic îngrijorător, iar după ce a acuzat dureri îngrozitoare, blondina a ajuns direct la spital, unde a aflat că suferă de boala Crohn, o boală incurabilă ce afectează sistemul digestiv.

Vedeta încă așteaptă rezultatele analizelor, însă a primit deja același diagnostic de la trei specialiști. De altfel, Elena Hueanu nu a avut deloc o viață ușoară și se pare că și în aceste momente aceasta trece printr-o mare cumpănă. Simptomele bolii sale sunt destul de severe. Ea a aflat că suferă de boala Crohn în urmă cu trei luni, când a acuzat dureri insuportabile în zona abdominală. Tot în acea perioadă, vedeta și-a pierdut și tatăl. Astfel, tulburări digestive, anemie și scădere bruscă în greutate au fost numai câteva dintre simptomele pe care aceasta le-a avut.

„Am fost diagnosticată cu boala Crohn. Este o boală care se dezvoltă la intestinul subțire. Am înțeles că nu există un tratament. Am depistat-o în urmă cu 3 luni, când am leșinat în fața spitalului la care voiam să mă duc pentru că nu mai puteam de durere. Mi-am pierdut cunoștința acolo, au urmat 7 zile de tot felul de examene, să se înțeleagă de unde pornește durerea.

După am făcut un computer tomograf și s-a văzut o inflamație pe intestinul subțire, s-a luat biopsie. Deocamdată sunt undeva la 98% că este Crohn. Spun asta pentru că și ieri am făcut niște analize ca să fim siguri că nu vorbim de cancer. Din păcate, aceleași simptome le are și dezvoltarea unui cancer”, a spus Elena Hueanu la Antena Stars.