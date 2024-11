Blue Monday 2024. Istoricul celei mai deprimante zile

Blue Monday, denumită și „Lunea cea tristă”, se referă la numele dat zilei de luni din a treia săptămână a lunii ianuarie. Conform specialiștilor, această zi este considerată una dintre cele mai deprimante din an. Iată ce înseamnă, de fapt „Blue Monday”, și de unde a apărut acest concept! Vă prezentăm în materialul de mai jos istoricul celei mai deprimante zile. Ce este Blue Monday

În acest an, Blue Monday, cea mai deprimantă zi din an, pică pe 15 ianuarie. Blue Monday este termenul care descrie ziua de luni a ultimei săptămâni pline a lunii ianuarie, adică a treia zi de luni din această lună. Se crede că această zi este cea mai tristă de peste an. Cu toate acestea, nu există o bază științifică care să demonstreze că această zi este cea mai tristă din an.

Puțini știu că acest concept a fost dezvoltat de către psihologul Cliff Arnall. În 2005, postul de televiziune britanic Sky Travel a comentat pentru prima dată acest termen. Însă conceptul Blue Monday al lui Cliff Arnall a fost criticat dur.

Istoricul celei mai deprimante zile

În anul respectiv, psihologul Cliff Arnall a venit cu o formulă care sprijină teoria că ziua de luni din a treia săptămână a lunii ianuarie este cea mai tristă din an. Formula lui a luat în calcul mai mulți factori, precum timpul scurs de la eșecul rezoluțiilor de anul nou, datoriile, vremea nefavorabilă din luna ianuarie, presiunea financiară, dar și timpul scurs de la Crăciunul din acea perioadă.

Formula matematică a lui Arnall

[W + (D-d)] x TQ

M x NA

W = weather (vremea)

D = debt (datoria)

d = monthly salary (salariul lunar)

T = time since Christmas (cât timp a trecut de la Crăciun)

Q = time since failed quit attempt (cât timp a trecut de la Anul Nou, ziua în care tradițional se renunță la anumite obiceiuri)

M = low motivational levels (motivația scăzută)

NA = the need to take action (nevoia de a acționa).

Teoria lui Cliff Arnall, contestată

Mai mult de atât, Arnall spunea că Blue Monday s-ar datora Brexitului sau alegerii lui Donald Trump ca președinte al SUA. Pe de altă parte, doctorul Dean Burnett, unul dintre colegii universitari ai lui Arnall, a contestat teoria acestuia, precizând că nu există depresie de 24 de ore, ci este doar efectul unei tulburări sezoniere (Seasonal Affective Disorder – SAD), care este o formă de depresie ce se poate manifesta în anumite anotimpuri.

„A face un efort suplimentar pentru a sprijini persoanele cu depresie în ziua numită Blue Monday este ca și cum ai fi mai atent cu diabeticii pentru că Jupiter se află în zodia Fecioarei”, declara Burnett, într-un articol publicat în anul 2015 în The Guardian.

