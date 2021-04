Blestemul banului nemuncit. Ce se întâmplă când iei împrumut și nu îl dai înapoi, conform Părintelui Calistrat. Ce atrage neplătirea datoriilor, indiferent către cine, citiți în articolul de mai jos.

Există un fel de blestem al banului nemuncit, respectiv al banului împrumutat și nereturnat. Părintelele Calistrat a povestit ce li se întâmplă acelora care iau cu împurumut și nu mai returnează datoria.

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din Iaşi este celebru pe internet pentru predicile sale pe rețeaua de socializare, acolo unde este urmărit de aproape un milion de fani. Preotul postează predici în care vorbește despre învățăturile Bibliei actualizate la timpurile în care trăim.

Într-o astfel de predică părintele Calistrat a vorbit despre cei care împruută bani și ”uită” să îi mai returneze. Fanii l-au ascultat cu atenție, pentru că mulți, în aceste timpuri, se află în această situație.

După cele auzite, probabil, mulți dintre aceștia au luat hotărârea să înceapă să returneze banii împrumutați.

Pe de altă parte, părintele Calistrat a povestit că a fost infectat cu virusul ucigaș și a povestit cum au fost zilele petrecute în spital.

”Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică și am cerut părerea doctoriței de familie. Doctorița mi-a spus să fac un test de COVID. La prima oră am aflat că este pozitiv, neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente.