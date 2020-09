Părintele Calistrat, dezvăluiri incredibile despre infecția cu COVID-19. Ce a pățit după ce s-a tratat cu un cunoscut medicament: "Am luat ca orice țăran două..."

Părintele Calistrat de la Vlădiceni este unul dintre cei mai iubiți și apreciați din România. Prieten cu tehnologia, duhovnicul a devenit extrem de cunoscut prin intermediul materialelor religioase publicate pe rețelele de socializare și Youtube. Puțină lume știe, însă, prin ce momente grele a trecut părintele în ultima perioadă. Acesta a fost testat pozitiv cu COVID-19, fiind nevoie de internare și monitorizare în spital.

Părintele Calistrat a povestit care au fost primele simptome ale infcției cu COVID-19 și cum a reacționat când a început să se simtă rău. El a explicat în cadrul unei intervenții la Antena 3, la “Sinteza Zilei”, toate etapele prin care a trecut până la vindecare.

Primele simptome le-a resimțit la biserică, în timp ce se afla cu credincioșii. Acesta a început să tușească necontrolat, ceea ce l-a speriat.

Ajuns acasă, părintele Calistrat a luat un medicament pentru răceală, moment în care starea sa a început să se agraveze. În ciuda tuturor momentelor grele pe care le-a avut de întâmpinat, duhovnicul este mulțumit că nu a dezvoltat o formă gravă, așa cum povestesc alte persoane că au experimentat.

„Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică și am cerut părerea doctoriței de familie.

Doctorița mi-a spus să fac un test de COVID. La prima oră am aflat că este pozitiv, neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente. Luni spre seară s-a oprit și tusea.

Nu am mai avut nicio problemă, am văzut tot felul de replici de genul „între viață și noapte”, astea erau povești nemuritoare. Mi-a spus doctorița de acolo că nu este voie cu telefonul dar am spus că am nevoie să mai dau câte un mesaj.

Le-am spus celor de acasă că sunt bine, am avut o stare perfect normală. Am stat în spital până la testul negativ, pentru a nu îl transmite cuiva”, a declarat acesta potrivit antena3.ro.